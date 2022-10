4.000 Menschen absolvierten das Munich 2022 Sportabzeichen

Vor zwei Monaten fand in der bayerischen Landeshauptstadt im Rahmen der European Championships ein begeistertes Sport- und Kulturfest statt. Die Zahlen sprechen für sich: bei diesem Multisportevent begeisterten 4.024 Athletinnen und Athleten in 175 Medaillenentscheidungen. Die Europameisterschaften in neun Sportarten und das Festival „The Roofs“ zogen Massen in den Olympiapark, insgesamt nahmen 1,47 Millionen Besucherinnen und Besucher an dem Sport- und Kulturprogramm teil.

Insgesamt 772 Programmpunkte haben an den elf Tagen im Olympiapark und an den weiteren Sportstätten stattgefunden. 150-mal Livemusik, 22 Stunden Talkrunden, 116 Sportsessions und 30 Aussteller hatten für jeden Geschmack und Bedarf etwas zu bieten. Und das jeden Tag ganze 14 Stunden lang. Die Besucherinnen und Besucher konnten aber nicht nur Sport anschauen, sondern auch selbst ausprobieren. Alle Parkgäste jeden Alters bekamen die Möglichkeit, sich selbst in neun spannenden Sportarten der European Championships zu messen und großartige Preise in ihren Altersklassen zu erspielen.

Somit war die Sportart Rudern nicht nur an der Regattastrecke in Oberschleißheim, sondern auch beim Munich 2022 Sportabzeichen im Olympiapark vertreten. Am Aktionsstand des Deutschen Ruderverbandes konnte man täglich von 11 bis 19 Uhr die Challenge „350m Ergometer-Rudern auf Zeit“ absolvieren, sich über die Aktivitäten des DRVs und der DRJ informieren oder sich einfach einmal im Ergometer-Rudern ausprobieren.

Ziel des Munich 2022 Sportabzeichens war es, mehr Menschen für Bewegung zu begeistern. Das hat geklappt: Insgesamt 4.000 offiziell angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das Sportabzeichen absolviert und insgesamt wurden 22.297 Challenges abgeschlossen sowie bewertet. Es gab vier Altersklassen (6-9 Jahre, 10-13 Jahre, 14-17 Jahre und 18+). Die meisten absolvierten Challenges gab es in der Altersgruppe der 6 bis 9-Jährigen:

6 bis 9 Jahre: 8.287 absolvierte Challenges

10 bis 13 Jahre: 6.178 absolvierte Challenges

18+ Jahre: 6.166 absolvierte Challenges

14 bis 17 Jahre: 1.666 absolvierte Challenges

Der Zuspruch hat gezeigt: Viele Familien haben sich gemeinsam bewegt und nicht nur Kinder, auch die Eltern haben das Sportabzeichen absolviert.

Ein riesengroßer Dank für die tolle Unterstützung vor Ort gilt der Rudergesellschaft München 1972 e.V., dem ECM-Team um Frederic Peschke, dem Alpenverein München & Oberland, Bund Deutscher Radfahrer e.V., deutschen Tischtennis-Bund, bayerischen Turnverband, der deutschen Triathlon-Union, deutschen Kanujugend, dem bayerischen Leichtathletik-Verband, der deutschen Volleyballjugend sowie all unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus Berlin, Hessen und Bayern.