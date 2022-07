Vom Freitag, den 01.07. bis Sonntag, den 03.07.2022 fand das 7. Landeswanderrudertreffen Sachsens in Torgau statt. Nach den pandemiebedingten Absagen des bereits 2020 und 2021 geplanten Landeswanderrudertreffens folgten 49 Ruder*innen aus Sachsen und vielen anderen Bundesländern der Einladung. Der jüngste Teilnehmer war 22 Jahre alt, der älteste 82 Jahre.

Mit attraktiven Vorfahrten von Dresden bzw. Meißen nach Riesa wurden die Boote für das Landeswanderrudertreffen nach Riesa gerudert, so dass kein weiterer Bootstransport nach Riesa notwendig war.

Das 7. Landeswanderrudertreffen wurde in Torgau am Freitagabend offiziell mit Ansprachen des Vorsitzenden des Torgauer Rudervereines, dem Präsidenten des LRV Sachsens und dem Landeswanderruderwart Sachsens eröffnet. Weitere anwesende Gäste waren die Oberbürgermeisterin der Stadt Torgau und der Geschäftsführer des Kreissportbundes Nordsachsens.

Die Teilnehmer*innen erlebten das ganze Wochenende die wunderbare Gastfreundschaft des Torgauer Rudervereines und dessen engagierten Helfer*innen, die dafür sorgten, dass sich alle rundum wohl fühlten.

Am Samstag startete die erste Ruderetappe des Landeswanderrudertreffens in Riesa beim Kanuverein. Für die Mittagspause waren die Ruder*innen zu Gast beim RV Mühlberg, der mit kühlen Getränken und Gegrilltem für das leibliche Wohl der Teilnehmer*innen sorgte, bevor es dann auf die letzten Kilometer bis nach Torgau ging, wo jedes Boot mit einem Begrüßungsgetränk am Steg empfangen wurde.

Die zweite Etappe des Landeswanderrudertreffens begann in Torgau und endete beim Kanuverein in Elster, wo die Wochenendwanderfahrt dann auch endete.

Kurz vor dem Ziel erfüllte ein weiterer sächsischer Ruderer aus Meißen die Bedingungen des 1. Äquatorpreises.

Alle Teilnehmer*innen haben ein rundherum wunderschönes Ruderwochenende verbracht und alle freuen sich schon auf das 8. Landeswanderrudertreffen Sachsens 2023.

Der Dank geht an den Torgauer RV, den RV Mühlberg für die Organisation der Verpflegung sowie an den Dresdner RV und den Meißner RC, die durch Fahrtenleitungen und Bootsmaterial die Veranstaltung unterstützt haben. Auch den Kanuvereinen in Riesa und Elster, deren Infrastruktur für den Start und das Ende der Wochenendwanderfahrt genutzt werden durften, ein großes Dankeschön.