Aktivenordnung des Deutschen Ruderverbandes

2022 haben die Kaderathletinnen und Kaderathleten aus ihrer Mitte neue Aktivensprecherinnen und Aktivensprecher gewählt. Sie vertreten die Interessen und die fachlichen Belange der Aktiven gegenüber dem Präsidium und der leistungssportlichen Leitung sowie in den Gremien des DOSB.

Gemeinsam mit dem DRV-Justiziar Stefan Felsner erarbeiteten die Aktivensprecherinnen und Aktivensprecher in den letzten Monaten eine Aktivenordnung. Das Präsidium nahm diese in der letzten Präsidiumssitzung am 19. April 2023 einstimmig zustimmend an. Die Ordnung ist damit Satzungsbestandteil.