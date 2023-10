Alle Erwartungen erfüllt - Deutscher Nachwuchs holt wieder den Gesamtsieg beim Baltic-Cup

Das DRV-Team hat den Heimvorteil genutzt und beim diesjährigen Baltic Cup in Hamburg wieder die Gesamtwertung gewonnen. Mit 24 Medaillen in 20 Rennen siegten die DRV-Nachwuchssportler:innen vor Polen.

Der Allgemeine Alster-Club, der Norddeutschen Ruderer-Bund und der Landesruderverband Hamburg haben ihre Gastgeberrolle exzellent erfüllt und konnten den Teilnehmer:innen eine hervorragende und faire Veranstaltung ermöglichen. Auch Adrian Bretting, der U19-Bundestrainer, bestätigte das: „Wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt in Hamburg. Alles war super organisiert. Danke an das gesamte Regattateam. Wir hatten fast immer gute Bedingungen. Nur am Samstag waren sie mit starkem Schiebewind eher ein bisschen anspruchsvoller. Insgesamt war es aber immer fair und ruderbar.“

Hafenrundfahrt als kulturelles Highlight

Ein kulturelles Highlight abseits des sportlichen Geschehens war die Hafenrundfahrt am Samstagabend. Alle Mannschaften des Baltic Cups und des Städtevergleichs, der parallel zum Baltic Cup ausgetragen wurde, wurden zu diesem kulturellen Ereignis eingeladen. Insgesamt 400 Personen durften an der Hafenrundfahrt mit zwei Schiffen teilnehmen. „Das war wirklich spektakulär und es war ein echtes Highlight für alle die großen Containerschiffe und die Elbphilharmonie zu sehen. Vielen Dank an das ganze Organisationsteam!“, schwärmt Bretting.

Auch aus sportlicher Sicht ist der U19-Bundestrainer vollumfänglich zufrieden: „Ich bin natürlich happy, dass wir die Gesamtwertung verteidigen konnten. Polen hat es uns nicht einfach gemacht, sie waren uns immer dicht auf den Fersen und auch manchmal leicht vorne. Einen Vorsprung kann man sich eigentlich nur erarbeiten, wenn der Gegner in einer Bootsklasse mal ein bisschen schwächelt. Aber am Ende hatten wir die Nase vorne und das freut mich. Auch die Mannschaftsleistung fand ich super. Besonders gefreut hat mich, dass jede Sportlerin und jeder Sportler mindestens einmal eine Medaille umgehängt bekommen hat. Alle Rennen sind zielstrebig angegangen worden, was dann auch damit belohnt wurde, dass alle Boote in den Finals waren. Das ist nicht selbstverständlich. Auch vom Auftreten der jungen Sportlerinnen und Sportler bin ich begeistert. Alle waren fokussiert auf die Sache aber ohne es zu ernst zu nehmen. Wir hatten alle Spaß - auch im Trainerteam! Alle haben Gas gegeben und es gibt nichts wo ich sagen würde das hätte besser laufen müssen.“

Baltic-Cup 2024 in Norwegen

Am Ende der Veranstaltung wurde wie üblich das Austragungsland des kommenden Baltic Cups verkündet. 2024 werden die besten Nachwuchsathletinnen und -athleten für ihren Saisonhöhepunkt nach Norwegen reisen. „Wir freuen uns auf nächstes Jahr und wollen natürlich auch dort gut abschneiden. Die Messlatte hängt hoch und das wollen wir natürlich auch in Norwegen zeigen und bestätigen“, so Bretting und fügt hinzu, "Ein großes Dankeschön geht auch noch an alle Trainerinnen und Trainer, an die beteiligten Vereine und natürlich unsere Partner, die es erst möglich gemacht haben, dass wir wieder mit einer Perspektivmannschaft am Baltic-Cup teilnehmen konnten."