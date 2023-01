Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 1888

Seit Längerem bieten wir in der Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 1888 Anfängerkurse für Erwachsene an. Die Kurse, an denen jeweils 12 Interessierte teilnehmen, sind sehr beliebt und schnell ausgebucht.

2022 mussten wir durch die plötzliche Schließung des auch von uns genutzten Schulbootshauses der Stadt Wiesbaden auf das ruhige, strömungsfreie Wasser des Schiersteiner Hafens verzichten und auf dem Rhein ausbilden. Der Betreuungsschlüssel stieg von einem Ausbildenden für vier Leute auf zwei Ausbildende für drei Neulinge in vier statt drei Booten. Glücklicherweise waren genügend Ehrenamtliche bereit, im Team mitzumachen.

Immer wieder sprechen wir beim Vereinsabend in lockerer Runde über die Erfahrungen, das Rudern zu lehren. Viele bringen dabei hilfreiche Ideen ein. Somit war für dieses Jahr ein verändertes Konzept auf Basis des DRV-Zertifikats Gesundheitssport Rudern entstanden.

Der Einstiegsabend am Freitag wird von drei erfahrenen Ruderernden an drei Stationen in Gruppen gestaltet. Bei der Begrüßung fragen wir u. a. auch die sportliche Karriere ab, so dass wir ein bisschen abschätzen können, welche Bewegungserfahrungen die Teilnehmenden haben. Das und die Beobachtungen auf dem Ergo helfen die Interessierten in die Boote zu verteilen.

Station 1 bereitet fast spielerisch die Interessierten auf das Rudern vor: 2 Wassereimer oder Gewichte heben und diese erhöht abstellen sensibilisiert, dass die Arme beim Beginn des Zuges gestreckt sein müssen. Eine Übung im Sitzen auf dem Pilatesball lenkt die Aufmerksamkeit auf die Rumpfmuskulatur, die u. a. zum Bootstellen gebraucht wird. Viel Spaß macht die „Polonaise“ als gehender Vierer mit geschlossenen Augen, der von der Ausbilderin durch den Trainingsraum geführt wird. Diese Erfahrung soll zeigen, dass gemeinsame, gleichzeitige Bewegungen gefordert werden. Kernstück der ersten Station sind aber die ersten Schläge auf dem Ergo, bei denen die Ruderbewegung mit aufeinander aufbauenden Teilbewegungen geübt und gezeigt wird, dass niemals Arme und Beine gleichzeitig gebeugt werden.

An der Station 2 gibt es eine Führung durch unsere Bootshalle mit Informationen zum Rudern in der Rudergesellschaft. Auch die wichtigsten Teile des Ruderboots werden benannt.

Die dritte Station ist wieder eine praktische. Hier nehmen wir einen strapazierfähigen Gig-Zweier aus dem Lager, tragen ihn auf den Steg und legen ihn ins Wasser. Die ersten Befehle sind dann schon mal gelernt. Dann steigen alle nacheinander mindestens einmal ins Boot ein und wieder aus. Darauf legen wir großen Wert und lassen uns viel Zeit, denn das Ein- und Aussteigen stellt die Teilnehmenden des Kurses sehr oft vor eine große Herausforderung.

Für das Rudern am nächsten Tag ist mit diesem Einführungsabend schon eine Grundlage gelegt, das Ablegen der Boote geht schneller und sicherer. Positiv empfand das Ausbilderteam die zweite Person im Bug, denn so konnte die Nr. 2 auch besser beobachtet und korrigiert werden. Auch das Rudern mit der erfahrenden Person und nur drei Neulingen brachte mehr Ruhe ins Boot.

Von 32 Kursteilnehmenden sind 16 in unsere Rudergesellschaft eingetreten und machen ihre Sache schon sehr gut. Wenn Schwächen bekannt sind, versuchen wir sie mit Geduld zu beheben. Die Geduld und Ruhe werden von unseren Anfängern sehr gelobt und sie sind froh, dass wir uns noch um sie kümmern. Das geschieht bei zwei offenen Terminen, an dem die Teams von einer Person eingeteilt werden. Wunschteams gibt es hier nicht und es ist Toleranz angesagt. Zeit zum Kennenlernen und Plaudern ist am anschließenden Vereinsabend im Restaurant in unserem Bootshaus. An einem weiteren Termin legen wir Wert auf die Verbesserung der Technik, hier ist Kritikfähigkeit und Motivation für verschiedene Technikübungen gefragt.

So hoffen wir, dass wir unsere Neuen mit dem hohen ehrenamtlichen Einsatz durch den ersten Winter bekommen und sie unser Vereinsleben bereichern. Inzwischen sind zwei Anfängervierer auf der Nikolausregatta der Mainzer Rudergesellschaft gerudert, was allen großen Spaß bereitet hat.

Ulrike Seib, Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 1888