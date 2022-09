Anträge zum Jugendrudertag in Hannover

Zum Jugendrudertag in Hannover, der vom 14.-16. Oktober in Hannover stattfinden wird, gab es mehrere Anträge. Dennis Kowalke vom Bessel-Ruder-Club Minden hat fristgerecht Anträge zur Änderung der Bestimmungen für das Jungen- und Mädchenrudern eingereicht. Der Vorstand der Deutschen Ruderjugend hat ebenfalls fristgerecht mehrere Anträge zur Änderung der Jugendordnung eingereicht. So geht es unter anderem um die Möglichkeit zukünftig in Ausnahmefällen Mitgliederversammlungen auch hybrid oder digital durchzuführen, damit man nicht auf Beschlüsse der Bundesregierung angewiesen ist sowie die Umgestaltung des Referates Schul- und Schülerrudern. Bei den Änderungen der JuM-Bestimmungen geht es um den Einsatz von Wettkampfrichter*innen, Einzelzeitrennen sowie die Siegerehrung auf dem Bundeswettbewerb.

Die entsprechenden Anträge können Sie den Dateien weiter unten entnehmen. Über die Anträge wird im Rahmen der parlamentarischen Sitzung des Jugendrudertages in Hannover am 16. Oktober im Toto-Lotto-Saal beim LSB Hannover

(Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover) abgestimmt und durch die Delegierten entschieden.

Weitere Informationen zum Jugendrudertag