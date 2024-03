„Auf der Siegeswelle“: Buch über Oliver Zeidler erschienen

Nun gibt es auch ein Buch über den derzeit weltbesten Einer-Ruderer. „Olli Zeidler - Auf der Siegeswelle“ heißt es und erzählt auf 96 Seiten mit mehr als 100 Fotos seine erstaunliche Geschichte. Erschienen ist es im Eigenverlag. Gerd-Dietmar Hufnagel hat es zusammen mit Harald Prokosch und Klaus Müller herausgebracht. Neben der deutschen soll es im nächsten Monat auch eine englische Version geben.

Das macht Sinn, denn der blonde Hüne hat weltweit in der Ruder-Szene seine Fans, seit er 2019 zum ersten Mal Einer-Weltmeister wurde - lediglich drei Jahre, nachdem der ehemalige Schwimmer zum ersten Mal im Ruderboot gesessen hatte. Zudem will sich Zeidler gerade in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris einen noch offenen Traum erfüllen. Welche Farbe seine Medaille haben soll, lässt sich denken.

Was den 27-Jährigen ausmacht und warum er so erfolgreich ist, wird in seinem Buch deutlich. „Unter den Besten der Erste zu sein, Menschen zu inspirieren, und Verantwortung für mein Tun und Handeln zu übernehmen - das ist es, was mich antreibt. Dafür gebe ich alles!“ beschreibt er seine Maxime. Vorgestellt wird in einzelnen Kapiteln aber auch sein Umfeld: die ruderisch stark vorbelastete Familie, ohne die der Wasser-Wechsel nicht so perfekt hätte funktionieren können, der Verein, der Arbeitgeber, der Trainer (bekanntlich sein Vater Heino), der Physiotherapeutin und der Bootsbauer. Chronologisch erzählt wird Oliver Zeidlers Ruder-Karriere, die 2017 begann, 2020 mit dem Halbfinal-Aus bei den Olympischen Spielen in Tokio auch einen herben Rückschlag erlebte, und 2023 für ihn vorerst in mehreren historischen Bestmarken gipfelte. Eine kleine Medienschau schließt das Buch ab.

„Olli Zeidler - Auf der Siegeswelle“ kostet 24,50 Euro (ISBN 978-3-00-077584-0) ist bestellbar online unter Olli Zeidler Kollektion.

Unter allen Teilnehmenden der DRV-Mitgliederbefragung 2024 verlosen wir neben signierten DRV-Shirts der A-Nationalmannschaft auch fünf von Olli persönlich signierte Exemplare des Buches. Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, könnt ihr am Ende der Umfrage eure E-Mail-Adresse hinterlassen. Nach Abschluss der Mitgliederbefragung werden alle Gewinner:innen Anfang Mai 2024 per E-Mail kontaktiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!