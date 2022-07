Bayern nicht zu schlagen

Am Samstagmorgen ging es zum Allgemeinen Sportwettbewerb auf den Sportplatz direkt neben der Regattastrecke. In insgesamt 16 Abteilungen, die in 95 Riegen aufgeteilt wurden, ging es beim Dreierhopp, Krebsgangstaffel, Medizinballstoßen, Riemenstaffel, Seilwanderung, Wissenstest, Japantest mit Wurf sowie Softballtransport um Geschick, Schnelligkeit und Teamwork, um möglichst viele Punkte zu erreichen. Während der Übungen wurden die Sportler*innen wieder lautstark angefeuert. Besonders auffällig waren hier zwei bunte Einhörner aus Bayern, die mit einer großen Trommel für mächtig Stimmung auf dem Rasenplatz sorgten. Die anderen Ruderjugenden wollten sich hiervon allerdings nicht unterkriegen lassen und feuerten ihre Mannschaften mit den Schlachtrufen der jeweiligen Ruderjugend an.

Am Nachmittag stand ein weiteres Highlight beim Bundeswettbewerb an, bei dem die Rollen getauscht wurden. Die Trainer*innen und Betreuer*innen gingen beim Betreuerrennen aufs Wasser und wurden von den Rufen ihrer Kids Richtung Ziellinie getragen. Doch nicht nur hier gab es einen Tausch der Rollen. Es wurden Teilnehmende ausgelost, die erste Erfahrungen als Wettkampfrichter oder Regattasprecher sammeln konnten und die Betreuerrennen vom Boot aus starteten und den Zieleinlauf gekonnt kommentierten: "Die machen das schon ganz ordentlich".

Zum Abschluss des dritten Tages stand dann erneut die Siegerehrung auf dem Programm. Und hier war die Stimmung wieder auf dem Höhepunkt. Die Schlachtrufe der Ruderjugenden hallten über den Regattaplatz während die Medaillen verliehen wurden. Und wieder waren es zwei Einhörner und die Bayrische Ruderjugend, die mit einem Flashmob die Siegerehrung überraschten. Die Berliner Ruderjugend ließ sich da nicht zweimal bitten und hatte ebenfalls einen Flahmob geplant. Und so wurde Macarena getanzt anstatt Medaillen umgehängt.

Im Gesamtergebnis war die Bayrische Ruderjugend nicht zu schlagen und alle Sportler*innen konnten eine Medaille gewinnen. Nordrhein Westfalen sicherte sich vor Sachsen-Anhalt den zweiten Platz. In der Gesamtwertung liegt Sachsen-Anhalt aktuell vor Nordrhein Westfalen und Bayern.

Zum Abschluss des Bundeswettbewerbes geht es am Sonntag über 1.000 Meter bei der Bundesregatta um die letzten Medaillen.