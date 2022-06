BFD-Abschlussseminar 2022 in Hannover

Vom 16. bis 19. Mai 2022 fand das Abschlussseminar in Hannover statt. Auf dem Programm standen vorrangig die Projektvorstellungen. Jede*r BFDler*in plante innerhalb der Dienstzeit ein Projekt und setzte es um. Dabei kamen Projekte zu den Themen wie Gesundheit, Feriencamps, Prävention sexualisierte Gewalt oder die neue Vereinskleidung zustande. Ein Projekt eigenständig zu entwickeln, mit zuständigen Personen abzusprechen, die Finanzierung abzuwickeln und es dann tatsächlich in die Praxis umzusetzen gehörten zu diesem Prozess dazu und gab den den Freiwilligen einen Einblick in das Projektmanagement. Mit vorab erstellten Videos wurden die Projekte erfolgreich vorgestellt. Zudem wurde natürlich über das BFD-Jahr gesprochen: Was lief gut? Was sollte verbessert werden? Wie ist ein Engagement über das BFD-Jahr hinaus möglich? Was nehme ich mit?

„Mein BFD war ein sehr schönes und erfolgreiches Jahr, denn ich habe gemerkt, dass ich studieren möchte und das wusste ich vorher nicht. Außerdem nehme ich mit, dass ich in meinem Berufsleben mit Kindern arbeiten möchte. Man lernt die Kommunikation mit Kindern und Eltern. Ich nehme für die Zukunft mit: -man wird immer in einem Verein gebraucht -es gibt immer ein offenes Ohr -es ist wichtig seine Probleme zu äußern - man muss lernen Kritik anzunehmen.“

„Man konnte sich durch das BFD persönlich weiterentwickeln. Auch wenn es Mal schwierige Situationen gab, hat man dadurch viel dazugelernt.“

„Dass ich nichts in Richtung Sport studieren möchte, auch wenn der BFD mir Spaß gemacht hat“

„Ich konnte bisher immer selbst mitentscheiden, wobei ich helfen möchte. Die Arbeit mit den Kids hilft mir bei meiner Entscheidung, Lehramt zu studieren. Für die Zukunft nehme ich mit, dass ich super gerne mit Kindern arbeite, aber auch verstehe wie sie ticken und wie ich mit verschiedenen Situationen umgehe (auch wenn es um die Arbeit mit zb Erwachsenen geht).“

Auch der Sport durfte beim Abschlussseminar nicht zu kurz kommen: Rudern beim Deutschen-Ruder Club e. V. Hannover und ein Workshop Rollstuhlbasketball mit dem Behinderten-Sportverband Niedersachsen e. V. rundeten das Programm ab.

Wir wünschen allen Freiwilligen noch eine schöne Restzeit in ihren Einsatzstellen und sagen DANKE für euer Engagement im Rudersport.