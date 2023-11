BFD-Einführungsseminar 2023

Vergangene Woche traf sich der neue BFD-Jahrgang von Montag bis Donnerstag in der Ruderakademie Ratzeburg zum Einführungsseminar.

Nach dem ersten Kennenlernen am Montagnachmittag ging es am Dienstag mit einem Erste-Hilfe-Kurs weiter. Dieser wurde von dem ehemaligen BFDler Nuri Greve betreut, der im Anschluss auch noch seine Erfahrungen und Tipps mit dem neuen Jahrgang teilte. Alle, die sich sportlich betätigen wollten, trafen sich morgens oder abends in der Sporthalle zum Spiele spielen, Ergo fahren oder Krafttraining. Das gesamte Seminar wurde von Andreas König begleitet, doch als Vera Hemb am Mittwoch dazustieß, wurden die BFDler mit Informationen geradezu überschüttet. Zunächst stellte Vera die Deutsche Ruderjugend, ihre Aufgaben und Projekte, vor.

Im Anschluss bemühten sich alle auf dem Steg der Ruderakademie genau die richtige Perspektive beim Fotoshooting zu finden, sodass ja kein Schatten die halbe Gesichtshälfte verdeckte und der Hintergrund trotzdem nicht an ratzeburgerischer Ästhetik verlor. Da das meiste Programm bis dahin sitzend auf den Stühlen verbracht wurde, durften die BFDler eine Aktivität namens „Actionbound“ durchführen, die beim ersten Hören doch sehr nach „Actionbaum“ klang. Was, wie sich herausstellte, gar kein abwegiger Gedanke war. In der zweiten Aufgabe musste tatsächlich auf einen Baum geklettert werden. Ganz Ratzeburg wurde erkundet und selbst der Kindergarten musste mit einem Besuch von BFDler-Gruppen rechnen, die mit Wassermalfarben ein Bild malen sollten. Danach wurden in einer Fragerunde alle Fragen zum BFD geklärt, darunter z. B. Krankmeldung, Sozialleistungen, Arbeitsunfälle, Reisekosten und Nebenjobs. Darüber hinaus hielt Vera einen Vortrag zur Prävention interpersonaler Gewalt. Die BFDler wurden darüber sensibilisiert, was zu interpersonaler Gewalt gehören kann, wie man mit Vorfällen umgeht und welche präventiven Maßnahmen getroffen werden können. Zudem wurde sich mit der Aufsichtspflicht beschäftigt. Denn wo beginnt und endet die Aufsichtspflicht? Welche Bereiche und Aufgaben umfasst sie? Und wie sanktioniert man Ungehorsam ohne zu demütigen?

Den letzten Abend verbrachte der Großteil der BFDler im „Lavastein“ und wuchs als Gruppe noch weiter zusammen. Bevor am Donnerstag alle ihren Heimweg antraten, wurden persönliche Steckbriefe verfasst und Ideen zu unterschiedlichen Fragestellungen, wie z. B. Internetauftritt, Gesundheit und Ehrenamt gesammelt. Dabei ging es um Projektmanagement, denn schließlich werden alle BFDler ein Projekt in ihrer Einsatztstelle durchführen. Ende November kommt der Jahrgang wieder zusammen, um die Trainer C-Ausbildung zu absolvieren.