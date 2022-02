Bunt wie unsere Flaggen – Die Relevanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt im Rudersport

Gender, Queerness, Empowerment – Unter diesem Stern standen vom 10. Januar bis zum 7. Februar dieses Jahres vier Online-Veranstaltungen der Deutschen Ruderjugend, mit denen der Verband in unterschiedlichen Zielgruppen verschiedene Herausforderungen zum Thema Diversität aufgezeigt hat. Und auch, wenn bereits begonnen wurde, ein Bewusstsein für gesellschaftliche Vielfalt in unserem Sport zu schaffen - unter anderem mit dem Projekt „Rudern für Toleranz“ -, war es schon lange an der Zeit, Ruder*innen aus ganz Deutschland auch für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt zu sensibilisieren.

Unter Diversität (engl.: diversity) verstehen wir in diesem Artikel diejenige gesellschaftliche Vielfalt, die dadurch entsteht, dass sich verschiedenste Menschen verschiedenen geschlechtlichen und sexuellen Identitäten zugehörig fühlen können. Darunter fallen zum Beispiel Homosexuelle Menschen oder Menschen, deren geschlechtliche Identität nicht der entspricht, die ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde.

Dass dieses Thema verstärkter Aufmerksamkeit bedarf, ist keine Frage; im Rudersport ist die queere Gemeinschaft stark vertreten. Leider mangelt es noch an vielen Stellen an Sichtbarkeit und Offenheit – das wurde mehrheitlich in den vier Workshops gezeigt. Bereits in der Einführungsveranstaltung füllte sich die Liste, in die die Teilnehmenden in jedem Workshop ihre Visionen für diverseres Rudern notieren konnten, und in den Folgeveranstaltungen – einem Workshop für Trainer*innen, für die U19-Jugend und für das Empowerment von Frauen – wurden etliche weitere Punkte ergänzt.

Vielfalt-Glossar Diversität: Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt (beispielsweise Homosexualität oder transgender) Queer: Oberbegriff für Menschen, die ich nicht als heterosexuell und/oder mit dem ihnen bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifizieren LSBTQIA*+: Abkürzung für die Gemeinschaft aller queeren Menschen Gender: Eigene, vom biologischen Geschlecht unabhängige geschlechtliche Identität Empowerment: Explizite Befähigung gewisser, meist benachteiligter Gruppen, sich ihrer eigenen Fähigkeiten und Werte bewusst zu machen Pride: Selbstbewusster und stolzer Umgang mit der eigenen sexuellen und geschlechtlichen Identität

Referent*innen waren dabei nicht nur die Organisator*innen, sondern auch Expertinnen von SCHLAU Niedersachen e.V. und dem Projekt Gemeinsam STARK (Landessportbund Sachsen-Anhalt), sowie Trainer*innen, Athlet*innen und andere Menschen aus dem Rudersport, die alle Teilnehmenden mit Vorträgen, interaktiven Aufgaben und Diskussionen in kleinen und großen Gruppen durch die Workshops führten.