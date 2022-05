Carolinum feiert Ruderfest mit sechs Bootstaufen

Das Gymnasium Carolinum feierte am 23.04.2022 ein Ruderfest im Rahmen des 100-jährigen Bestehens der Ruderriege Carolinum Osnabrück. Zahlreiche Besucher wohnten bei herrlichem Sonnenschein der Veranstaltung bei.

Nach einem gemütlichen Sektempfang eröffneten Protektor Jan Jedamski, Schulleiter Ulrich Solbach und Vorstandsmitglied des Carolingerbundes und Bundestagsabgeordneter Dr. Mathias Middelberg mit ihren Grußworten und Jubiläumsreden das Ruderfest.

Im Anschluss wurden sechs neue Boote getauft, die innerhalb der letzten zwei Jahre angeschafft werden konnten. Darunter zwei Renn-Einer „Zick“ und „Zack“ und ein Renn-Zweier „Herrenhausen Express 2“, der genau wie die beiden Einer von der Bootswerft WinTech stammt und die Trainingsmöglichkeiten verbessern wird. Die beiden großen Highlights waren die Taufen der beiden Renn-Vierer „Nike“ und „Schola Carolina“ der Bootswerft Empacher. So gelang es durch die maßgebliche Förderung der Firmen MBN, WGH Herrenhausen, Strohbecke, dem Carolingerbund und einzelner Eltern diese außergewöhnliche Investition in die Zukunft der Ruderriege zu tätigen. Die beiden Hightech-Rennvierer der Bootswerft Empacher (Weltmarktführer im Spitzenrudersport) sind bei den Jungs und Mädchen der Wettkampfklasse 2 für die Zielwettkämpfe (Landesentscheid, Bundesfinale und Deutschen Meisterschaften) vorgesehen. Abgerundet wurde das Ruderfest mit der Taufe des hellblauen Gig-Vierers „Tholl“ von der Bootswerft „Baumgarten Bootsbau“. Der Name dieses tollen Ausbildungsbootes mit seiner Doppeldeutung soll einen symbolischen Dank an den ehemaligen Protektor Peter Tholl darstellen.

Im Anschluss an die letzte Taufe konnte sich die Ruderriege - zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie - von Peter Tholl für seine fast 40-jährige Dienstzeit bedanken. Hier gab es vom aktuellen Protektorenteam aber auch von seinen Weggefährten persönliche Reden und Geschenke.

Zum Abschluss dieses besonderen Ruderfestes gab es für die Besucher noch ein Rennen auf dem Kanal zu bestaunen. Beim ersten Duell - über die gut 400m lange Sprintstrecke – ruderten der „Mädchen-Caro4er 2022“ gegen den „Frauen-Caro4er“ mit ehemaligen Schülerinnen. Im Ehemaligen-Vierer der Frauen saßen tatsächlich fünf Trainerjahrgänge in einem Boot – ein toller Moment. In dem Rennen siegte mit einem Bugkasten Vorsprung die Jugend über die Erfahrung. Im zweiten Rennen duellierten sich der aktuelle „Jungen-Caro4er 2022“ gegen den „Männer-Caro4er“ aus dem letzten Jahrzehnt. Mit allen taktischen Mitteln wurde auch dieses Rennen zu einer Wimpernschlagentscheidung. Der Sieg ging auch hier an den aktuellen Jungen-Caro4er. Mit der anschließenden Siegerehrung wurde nach gut drei Stunden das Ruderfest offiziell beendet. Es folgte bei frühsommerlichen Temperaturen für viele Besucher noch ein entspannter Ausklang mit vielen Gesprächen, warmen sowie kalten Speisen und Getränken während sich die Kleinsten auf einer großen Hüpfburg austobten.