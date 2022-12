China in Town - chinesische Delegation der Stadt Suzhou zu Besuch in München

Am Mittwoch hat der Deutsche Ruderverband, gemeinsam mit Willi Bock, dem Vertreter des Bayerischen Ruderverbandes, und Eler von Bockelmann, dem Vorsitzenden des Münchener Ruder-Clubs v. 1880 e.V., bei eisigem Wetter die chinesische Delegation der Stadt Suzhou am Leistungszentrum für Rudern und Kanu empfangen.

Aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse und dem damit verbundenen Verkehrschaos konnte ein Teil der Delegation leider nicht mehr anreisen und die Besichtigung der Anlage musste auf ein Minimum reduziert werden. Dennoch war das Treffen sehr erfolgreich, es wurden zwei Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet.

Der Münchener Ruder-Club ist sowohl mit der Suzhou Lunhua Education Group um Mr. Lunhua CAO, als auch mit der Organisation Deep Dive um Direktorin Ms. Xin LU eine Kooperation zur gegenseitigen Unterstützung nicht nur bei Umweltangelegenheiten in Bezug auf Ruderaktivitäten, Schüler- & Studentenaustauschen und Wanderfahrten, sondern auch in Form von Wissensaustausch zwischen Jugendtrainern zum Aufbau einer stabilen Ruderjugend eingegangen. Das stärkt nicht nur das internationale Band zwischen den Rudernationen, sondern auch das Bewusstsein zur Notwendigkeit gemeinsamen Handelns in Bezug auf Wissensaustausch und Umweltschutz.

Laut Ms. Xin LU hatte der Gründer der Organisation Deep Dive, Wang Shi, das Bedürfnis eine Grundlage zur Zusammenarbeit zwischen den Nationen zu schaffen, um dem Auseinanderdriften der Weltnationen entgegenzuwirken. Als gemeinsamen Nenner aller Kooperationspartner hat er seine Lieblingssportart - das Rudern - gewählt. Dieses Memorandum of Understanding hat seine Organisation bereits mit Paris, Amsterdam, Kairo, der Cambridge University und nun auch mit München unterzeichnet.

Das trifft auf große Freude bei bayerischen und speziell Münchner Ruderern, da es die Wichtigkeit der Regattaanlage auch 50 Jahre nach den Olympischen Spielen hervorhebt! Aber auch Gesamt-Ruderdeutschland freut sich immer über nationale und internationale Kooperationen.