Coastal-EM: Zwei Medaillen für das deutsche Team über die Langstrecke

Das deutsche Team jubelt über zwei Medaillen – einmal Silber, einmal Bronze – am ersten Finaltag der Coastal-EM in San Sebastian.

Besser hätte die Coastal-Premiere für Marie-Cathérine Arnold nicht laufen können. Die Vize-Weltmeisterin im Doppelvierer gewann über die 6km Langstrecke gemeinsam mit Anna Kracklauer, Luisa Neerschulte, Chiara Kracklauer, Roland Gosda (Wirfueryannic) die Silbermedaille im CCW4x+. Bis zur Streckenhälfte lag das deutsche Boot noch in Führung, dann zogen die Weltmeisterinnen aus Spanien noch vorbei. „Es war sehr anstrengend. Zum einen, weil wir eher die 2km gewohnt sind und zum anderen, weil die Boote sich mehr wie Gigboote bewegen. Aber wir hatten das Glück, mit Roland einen erfahrenen Segler und Steuermann zu haben, der gerade die Coastal Bedingungen gut einschätzen kann und uns am Start sowie an den ersten Wenden eine Top-Position gesichert hat. Auch dass wir uns mit den Männervierern vorab austauschen konnten, die ja teilweise schon seit einigen Jahren Coastal fahren, hat uns geholfen. Mit dem Ergebnis haben wir vorab nicht gerechnet, umso mehr freuen wir uns über die Medaille und gerade der relativ kurze Abstand zu den Weltmeisterinnen war noch die Kirsche auf dem Sahnehäubchen“, erklärt Arnold nach dem Rennen.

Bronze sicherte sich Levke Schacht (RK Flensburg) im CCW1x. Eine Medaille hingegen verpasst haben Eduardo Linares und Alexander Finger (Berliner RC) im Männer-Doppelzweier. Das Duo lag nach dem Rudern vorne, musste dann aber für 2 Minuten in die Penalty-Box – damit war die verdiente Medaille leider dahin und es wurde ein siebter Platz.

Als Fünfte fehlte Maiko-Benedikt Remmers, Hendrik Nagel, Christian Vennemann, Malte und Carina Hein (Regattaverband Ems-Jade-Weser/Team Nordwest) nicht viel zu einer Medaille im CCM4x+. Nur elf Sekunden dahinter kamen Marcel Schöpf, Jurek Sauter Sven Liebrich, Alexander Groß und Monika Bundschu (RC Nürtingen/Ulmer RC Donau/Lübecker RG) als Sechste ins Ziel.

Ebenfalls Sechster wurde Moritz Korthals im Einer. Gemeinsam mit Levke Schacht ging er auch noch im CCMix2x an den Start und ruderte auf den siebten Rang. Im CCW2x wurden Verena Fetscher und Marie-Christin Bareuther Neunte.

Alle Ergebnisse findet ihr auch hier.

Morgen geht es mit den Entscheidungen im Beach Sprint weiter. Um 09.30 Uhr fällt der Startschuss für die zweite Runde. Alle Rennen sind wieder live auf dem worldrowing YouTube-Channel zu sehen.

Weitere Ergebnisse:

CCM1x: 15. Platz für Till Andreesen

CCM4x+: 11. Platz für Benjamin Pfarr, Maximilian Maier, Sebastian Frey, Philipp Strassner, Raffaele di Vitto (Ulmer RC), 12. Platz Peter Schlieker, Johannes Welsch, Maximilian Walter, Guido Geisler, Roland Gosda (RC Allemannia Hamburg), 13. Platz für Leonard Tiedtke, Sönke Krumstroh, Christian Schüssler, Christian Scharmer, Marius Rüberg (RC Allemannia Hamburg)