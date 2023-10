Coastal Langstrecken WM 2023 in Italien mit 14 deutschen Booten am Start

Der italienische Badeort Barletta ist nach der erfolgreichen Coastal Beach Sprint WM vom vergangenen Wochenende bereit für das nächste Großevent. Der Parkours für die World Rowig Coastal Championships 2023 über vier bzw. sechs Kilometer ist gesetzt. Die internationale Coastal Elite ist bereits vor Ort und seit einigen Tagen auf dem Wasser, um sich mit Strecke, Equipment und den hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 30 Grad vertraut zu machen.

Heute Mittag geht’s los mit den Vorläufen, die über den 4 km Parkours ausgetragen werden. Das deutsche Team ist mit 31 Athlet:innen in Barletta und wird in allen sieben Bootsklassen mit insgesamt 14 Booten vertreten sein.

Mit dabei sind u.a. die amtierenden Coastal Europameister Moritz Korthals und Emil Schmidberger (Stuttgarter RG), die gleich in zwei Bootsklassen ganz vorne mitrudern wollen. Neben ihrem Doppelzweier-Paradeboot, in dem sie kürzlich in Südfrankreich EM-Gold auf der Langstrecke geholt haben, bilden sie gemeinsam mit Oskar Kroglowski (EKRC Kiel), amtierender Vizeweltmeister Leichtgewicht U23 im Vierer, und Moritz Marchart (Stuttgarter RG) einen top besetzten Vierer. Es wird spannend, wie sie sich mit Steuerfrau Elisa Trog (EKRC Kiel) in diesem breiten Meldefeld von insgesamt 25 Booten behaupten werden.

Der mehrfache WM-Medaillengewinner und Coastal Spezialist Eduardo Linares will mit seinem Doppelzweierpartner Alex Finger (beide Berliner RC) die Revanche für ihren verpassten Sieg bei der EM 2022. Sie hatten im vergangenen Jahr trotz souveräner Start-Ziel Führung eine zwei Minuten Zeitstrafe erhalten, was ihnen am Ende den Sieg gekostet hat. In Barletta wollen sie wieder ganz vorne mit dabei sein und sind in bester Verfassung.

Für Team Deutschland sind bei der WRCC 2023 mit dabei:

CW1x:

Carina Hein (RC Allemannia Hamburg)

Levke Schacht (Ruderklub Flensburg)

CM1x:

Malte Hein (RC Allemannia Hamburg)

Till Andreesen (RG Wiking Berlin)

Emil Hennies (Sportschule im Olympiapark - Poelchau Schule)

CW2x:

Rebecca Mozarski und Anja Nordmann (Ruderklub Flensburg)

CM2x:

Moritz Korthals und Emil Schmidberger (Stuttgarter RG)

Eduardo Linares und Alex Finger (Berliner RC)

CMix2x:

Carina Hein und Malte Hein (RC Allemannia Hamburg)

CW4x+:

Heike Lehmann, Franziska Koesling, Tessa Kuhn, Johanna-Luise Kanwisch und Jasmina Bier (Bremerhavener RV)

CM4x+:

Moritz Korthals, Emil Schmidberger, Oskar Kroglowski, Moritz Marchart und Elisa Trog (Stuttgarter RG)

Maiko-Bennedikt Remmers, Hendrik Nagel, Christian Vennemann, Malte Hein und Anja Nordmann (RC Allemannia Hamburg)

Nils Hansen, Michael Helmchen, Gunnar Kock, Julian Fehre und Kim Gaude (RK Flensburg)

Lorenz Bosse, Theodor Krug, Hendrik Piessnack, Marcus Albrecht und Emil Hennies (Sportschule im Olympiapark - Poelchau Schule)