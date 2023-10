Coastal Rowing ist olympisch

Die Sportart Rudern schreibt mit der Aufnahme der "Beach Sprints" bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles olympische Geschichte.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) gab heute bekannt, dass Beach Sprint Rowing, eine Disziplin des Coastal Rowings, neben dem klassischen Rudern in das Programm der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles aufgenommen wird. Zum ersten Mal wird Rudern somit in zwei verschiedenen Disziplinen vertreten sein, die beide im Zentrum der Olympischen Spiele stehen werden.

Die Aufnahme von Beach Sprint Rowing in das Programm der Olympischen Spiele 2028 ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwicklung von Coastal Rowing mit der aktiven Unterstützung unserer 159 Mitglieder und Rudergemeinschaften in der ganzen Welt. World Rowing hat eine ehrgeizige, globale Wachstumsstrategie für die Disziplin eingeleitet, die durch verstärkte Investitionen in allen Regionen und die Teilnahme an hochkarätigen Multisportveranstaltungen untermauert wird.

Dieses Jahr wurde Beach Sprint Rowing bei den World Rowing Coastal Beach Sprint Finals in Barletta, Italien, ausgetragen. Dieses Format wird auch bei den Olympischen Jugendspielen 2026 in Dakar, Senegal, und den Commonwealth Games 2026 zum Einsatz kommen, zusätzlich zu anderen hochkarätigen kontinentalen Multisportspielen und Weltmeisterschaften, die jedes Jahr stattfinden. Diese globale Wachstumsstrategie wird mit den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles fortgesetzt.

„Die Einbeziehung des Coastal Rowings in die Olympischen Spiele in LA 2028 durch das Format der Beach Sprints wird für unseren Sport voraussichtlich einen Wandel in Bezug auf die weltweite Bekanntheit bewirken. Außerdem wird es eine aufregende Form des Ruderns für neue Bevölkerungsgruppen zugänglich machen", ist World Rowing Präsident Jean-Christophe Rolland begeistert. „Wir glauben, dass der Beach Sprint das Potenzial hat, das olympische Programm zu bereichern, indem es die Strandkultur und unsere gemeinsamen Werte der Universalität, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Nachhaltigkeit einbezieht und gleichzeitig eine echte Innovation in den Bereichen Sport, Übertragung und Fan-Entertainment bietet.“

Die endgültige Entscheidung über die Disziplinen, Quoten und Wettkampfformate wird vom IOC nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris getroffen. World Rowing wird drei Medaillenwettbewerbe vorschlagen: den Männer-Einer (ein Athlet), den Frauen-Einer (ein Athlet) und den gemischten Doppelzweier (zwei Athleten). Zum ersten Mal überhaupt würde bei den Olympischen Spielen ein gemischter Wettkampf ausgetragen werden.

Was das klassische Rudern betrifft, so wird die olympische Regatta im Long Beach Marine Stadium, der Strecke der Olympischen Spiele von 1932, ausgetragen. Der Leichtgewichts-Doppelzweier wird nicht auf dem Programm stehen. Die Olympischen Spiele in Paris 2024 werden das letzte Mal sein, dass das Leichtgewichtsrudern auf dem olympischen Programm steht.

Die Olympischen Spiele Los Angeles 2028 sollen vom 14. bis 30. Juli 2028 stattfinden. Die Termine und Veranstaltungen der Wettbewerbe im klassischen Rudern und im Beach-Sprint-Rudern werden zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

