Der Deutsche Ruderverband trauert um Lisa Börms

Lisa Börms (* 05.8.1925 † 02.10.2023) hat den Rudersport in Lübeck, Schleswig-Holstein und Deutschland über Jahrzehnte geprägt. Als 1. Vorsitzende des Lübecker Frauen-Ruder-Klubs und Mitglied im Vorstand des Ruderverbandes Schleswig-Holstein hat sie sich im höchsten Maße für den Rudersport eingesetzt. Sogar auf Bundesebene hatte sie mehrere Ehrenämter inne. Sie engagierte sich als Mitglied der damaligen Arbeitsgruppe für Öffentlichkeitsarbeit und war jahrelang Leiterin des Ausschusses für Frauenrudern. Besonders wichtig war ihr auch das Engagement für Menschen mit körperlichem und geistigem Handicap. Sie hatte einen Ruf als „gute Streiterin“, die sich vehement für ihre Herzensangelegenheiten eingesetzt hat, aber dennoch offen für Diskussion und Gegenargumente war. Aufgrund ihrer grauen Lockenpracht wurde die großgewachsene stattliche Frau liebevoll „die graue Eminenz“ genannt – Lisa Börms war eine anerkannte Dame des Rudersports. Ihr Engagement ging so weit, dass sie ihren Mann auch mal zur Betreuung der Kinder aller Sitzungsteilnehmerinnen einsetzte. Auch Rückschläge wie die Ablehnung des Frauenförderplans 1990/91 hat ihr nichts an Motivation genommen.

Belohnt wurde ihr außergewöhnlicher Einsatz für den Rudersport mit zahlreichen hohen Auszeichnungen auf Vereins-, Landes- und Bundesebene. Zusätzlich wird sie immer ein Vorbild für viele bleiben! Unser besonderes Mitgefühl gilt ihrer Familie.