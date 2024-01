Der DRV auf der boot Düsseldorf

Der Deutsche Ruderverband wird vom 20.01. bis zum 28.01.2024 zusammen mit dem Crefelder RC und dem Neusser RV auf der größten Wassersport-Messe der Welt, der boot Düsseldorf, den Rudersport präsentieren.

In der Halle 14 auf dem Stand "World of Paddling" (14A52) steht ein Team des DRV aus Vorstands- und Präsidiumsmitgliedern sowie Unterstützern der oben genannten Vereine für Fragen bereit.

Wer Lust hat, sich auf einem Ruderergometer auszuprobieren oder sogar kleine Wettkämpfe zu bestreiten, ist herzlich eingeladen. Testfahrten auf Slides sowie 3D-Ruderfilme mit Renn- und Gigbooten per Virtual-Reality-Brille werden ebenfalls ermöglicht. Hier ist für jeden etwas dabei.

Des Weiteren wird es jeden Tag um 16 Uhr auf der benachbarten Showbühne Vorträge rund um den Rudersport geben, darunter den der Bundestrainerin des Männer-Achters, Sabine Tschäge.

"Auf dem Stand soll der Rudersport in all seinen Facetten präsentiert werden und Interessierten in jeglicher Hinsicht weitergeholfen werden“, fasst Michael Stoffels, Ressortvorsitzender Wanderrudern, Ruderreviere, Umwelt & Technik, voller Vorfreude zusammen.

Kommt vorbei und lasst euch begeistern!

Über Flyer zur Präsentation von Rudervereinen, deren aktuellen Ruderkursen und Veranstaltungen aus ganz Deutschland freuen wir uns und präsentieren diese gerne am Stand. Nehmen Sie hierfür Kontakt zu unserem Ressortvorsitzenden Michael Stoffels auf: michael.stoffels@rudern.de.