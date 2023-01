Der DRV wird digitaler

Mehr als 13 Jahre nach seiner Einführung löst der Deutsche Ruderverband sein Verwaltungsportal ab und modernisiert damit den Wettkampfbetrieb auf den deutschen Regattastandorten. Hierfür wird das Verwaltungsportal in zwei neuen Anwendungen aufgehen: der Verbandsverwaltung SAMS sowie dem DRV Meldeportal.

Doch vor dem Blick nach vorn, ein Blick zurück: Das 2009 eingeführte Verwaltungsportal brachte einen enormen Effizienzsprung bei der Organisation und Durchführung von Ruderwettkämpfen in Deutschland. Mit Einführung des digitalen Aktivenpasses löste eine zentral verwaltete Sportlerlizenz die bis dahin üblichen orangenen Papierlizenzen ab. Erstmals konnten somit Meldungen zu Regatten durch die Vereine in einem standardisierten elektronischen Verfahren übermittelt und vom Veranstalter effizient verarbeitet werden - ohne viele Fax, E-Mails und weitere Dokumente in mühseliger Handarbeit zusammenführen zu müssen.

Doch 15 Jahre sind gerade in der IT eine äußerst lange Zeit, Nutzerführung als auch Technik sind inzwischen überholt. Daher hat sich der DRV entschieden, seine internen Prozesse zu überarbeiten, zu modernisieren und im Rahmen der Digitalisierung die manuelle Arbeit maßgeblich zu verringern.

Nachdem verschiedene Gremien die vorbereitende Grundlagenarbeit durchgeführt haben, nahm der 2021 formierte Arbeitskreis Digitalisierung seine Arbeit zur Einführung einer neuen digitalen Verbandslandschaft auf. Bereits 2023 werden erste Module an die Verbandsmitglieder ausgerollt.

Im November 2022 beschloss das DRV-Präsidium, den Aktivenpass ab der Saison 2023 in seinem neuen Verbandsverwaltungsportal SAMS und den Meldeprozess in einem neu entwickelten Meldeportal abzuwickeln.

Das neue Verbandsverwaltungsportal SAMS

Das zentrale Element der digitalen Verbandsorganisation ist die Software SAMS (Sports Association Management Software) welche von der Volleyball IT GmbH zur Verbandsverwaltung des Deutschen Volleyball-Verbandes sowie seiner Landesverbände entwickelt und auch in Ruderdeutschland bereits von den Landesruderverbänden (LSB) Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen eingesetzt wird. Praktisch dabei: es wird auf eine gemeinsame Datenbank zurückgegriffen, wodurch eine redundante Datenpflege auf LRV- und DRV-Ebene vermieden wird und auch künftige Funktionen den bürokratischen Aufwand in unseren ehrenamtlichen Vereinen deutlich reduzieren können.

Hierzu gehören beispielsweise der Import der Bestandsmeldungen der Vereine an ihre Landessportbünde in SAMS. Diese Daten können trotz unterschiedlicher Beitragsmodelle sowohl vom DRV wie von den Landesruderverbänden genutzt werden, sofern diese SAMS einsetzen. Damit gibt der Verein nur eine Bestandsmeldung und zwar die an seinen LSB ab. Diese immer wieder von den Vereinen geforderte Erleichterung ist derzeit bis auf drei Ausnahmen in allen Landessportbünden möglich und wird auch schon von den LRVs Baden-Württemberg, Bayern und NRW genutzt.

Weitere Anwendungen von SAMS sind die Administration von Lehrgängen und Veranstaltungen jedweder Art. Die DOSB-Lizenzen C-B-A-Trainer Leistungssport wie Breitensport wurden bereits erfolgreich migriert. Die Administration erfolgt nur noch auf der SAMS-Plattform. Das speziell für den Rudersport geschriebene Modul „Aufgabenträger“ ermöglicht die zielgenaue digitale Kommunikation mit Aufgabenträgern der verschiedenen Aufgabenfelder in den Vereinen: Verwaltung, Leistungssport, Wanderrudern, Finanzen etc.