Deutsch-französischer Freiwilligendienst

Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) koordiniert einen deutsch-französischen Freiwilligendienst im Rahmen des deutschen Freiwilligendiensts „Internationaler Jugendfreiwilligendienst“ und des französischen „Service Civique“.

Dieses Programm ermöglicht deutschen Freiwilligen einen Einsatz in Frankreich und französischen Freiwilligen einen Freiwilligendienst in einer deutschen Einsatzstelle.

Interessierte deutsche Jugendliche können sich bis zum 26. Februar 2023 unter https://www.blossin.de/lernwelt/freiwilligendienst/ für das Programm bewerben.

Weitere Informationen zum Programm sind dem Flyer zu entnehmen und auf der Internetseite des DFJW zu lesen (https://volontariat.ofaj.org/de/startseite/).

Du bist an einem Bundesfreiwilligendienst in einem Ruderverein in Deutschland interessiert? Dann schau doch mal in den Stellenangeboten vorbei oder informiere dich in unserem BFD-Bereich. In über 80 Vereinen hast du die Möglichkeit dich zu engagieren und einzigartige Erfahrungen zu sammeln.

Gerne steht das Jugendsekretariat unter info@ruderjugend.org oder 0511-980 94 32 zur Verfügung.