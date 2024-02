Deutsch-Französischer Jugendaustausch im Sport 

#Jetzt anmelden zur Informationstagung für deutsche und französische Sportvereine (12.-14. April 2024, Châtenay-Malabry (Paris)).

Sportvereine und -verbände, die deutsch-französische Jugendaustausche im Sport organisieren oder künftig gerne einen Jugendaustausch mit Frankreich organisieren möchten, sind eingeladen an der Informationstagung für deutsche und französische Sportvereine teilzunehmen, die die Deutsche Sportjugend vom 12.-14. April 2024 in Châtenay-Malabry (Paris) organisiert.

Die Tagung steht allen Interessierten offen – wer bereits einen Partner in Frankreich hat, kann gemeinsam mit diesem teilnehmen. Wer noch einen Partner sucht oder sich erstmal informieren möchte, hat vor Ort die Möglichkeit erste Informationen rund um das Thema „deutsch-französische Jugendaustausche im Sport“ einzuholen und mit französischen Vereinen und Verbänden in Kontakt zu kommen. Gerne bietet auch die DRJ interessierten Rudervereinen und -verbänden Beratung zu diesem Thema an.

Der Teilnahmebeitrag für die Tagung beträgt 50,-€ - darin sind Unterkunfts-, Verpflegungs- und Programmkosten enthalten. Die Fahrtkosten werden nach den Richtlinien des DFJW bezuschusst (0,16€/km/p.P. – einfache Strecke).

Die Anmeldung zur Tagung erfolgt über dsj-Veranstaltungsportal hier.

Anmeldeschluss: Montag, 11. März 2024