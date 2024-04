Deutsche Kleinboot- und Para-Meisterschaften 2024 in Krefeld

Vom 19. bis 21. April 2024 finden die deutschen Kleinboot- und Para-Meisterschaften auf dem Elfrather See in Krefeld statt. Der Crefelder Ruder-Club von 1883 e.V. richtet dieses bedeutende Event aus, das einen Einblick in die nationale Ruderszene bietet.

Für die Teilnehmer:innen steht traditionell nicht nur der Kampf um die nationalen Titel im Einer und Zweier ohne Steuermann im Vordergrund, sondern auch die Gelegenheit, sich für begehrte Plätze in der Nationalmannschaft zu empfehlen.

Aufgrund von olympischem Jahr keine A-Nationalmannschaft am Start

Da 2024 ein olympisches Jahr ist, begann die Saison für die Athletinnen und Athleten der A-Nationalmannschaft bereits am vergangenen Wochenende beim Weltcup in Varese. Aus diesem Grund nehmen sie in diesem Jahr nicht am Wettkampf in Krefeld teil. Einige Athlet:innen, einschließlich der Para-Nationalmannschaft, bereiten sich derzeit intensiv auf die Europameisterschaften, die in einer Woche in Ungarn stattfinden, vor.

Mit Ausnahme von Föster

Trotz der Abwesenheit der meisten Athlet:innen der A-Nationalmannschaft, wird es eine Ausnahme geben: Alexandra Föster vom RC Meschede wird am Wettkampf teilnehmen. Vor zwei Jahren sicherte sie sich den Titel im Einer, doch im letzten Jahr konnte sie aufgrund von Verletzungs- und Krankheitspech nur den fünften Platz erreichen. Die Frage bleibt: Wird sie sich in diesem Jahr den Titel zurückerobern können?

Stunde der U23-Sportler

Da die A-Nationalmannschaft nicht teilnimmt, rückt die zweite Reihe des Kaders in den Fokus. Für diejenigen, die sich für die U23-Nationalmannschaft empfehlen möchten, ist die Teilnahme an dieser Veranstaltung zwar wichtig, dennoch sind schon ein paar Krankheitsausfälle zu verzeichnen. Nach ihrer Genesung müssen diese Sportler jedoch die Leistungsüberprüfung auf der Regatta Gent in Belgien nachholen. Die 197 gemeldeten Athlet:innen werden sich dennoch einen harten Kampf um die Titel liefern.

Leistungsüberprüfung der Juniorinnen und Junioren

Für die jüngsten Sportler:innen stellt die Regatta mit der Leistungsüberprüfung eine erste Standortbestimmung dar. Gleichzeitig bietet sich für den Riemenbereich der erste Vergleich der Regionalgruppen an. Mit den 164 Meldungen ist das Feld ähnlich groß wie im vergangenen Jahr in Brandenburg. Anders als im Elite-Bereich geht es hier jedoch noch nicht um die Nominierung für die Nationalmannschaft.

Meldefeld der Para-Ruderer sehr klein

Das Meldefeld der Para-Ruderer ist, im Vergleich zu den anderen Bereichen, mit nur zwei Rennen und insgesamt drei Meldungen recht klein. Die Para-Nationalmannschaft bereitet sich gerade intensiv auf die anstehenden Europameisterschaften vor, weswegen sie nicht an den Start geht.

Die Deutschen Kleinboot- und Para-Meisterschaften versprechen also ein spannendes Wochenende voller sportlicher Höchstleistungen und packender Wettkämpfe zu werden.

Das aktuelle Meldeergebnis ist hier zu finden.