Wer sind die Akteure mit den besten Ideen zur Nachhaltigkeit im deutschen Sport?

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP) möchte erstmalig vorbildliche soziale und ökologische Leistungen aus der Sportwelt prämieren. Er ist der größte Nachhaltigkeits-Award in Europa, der dieses Jahr bereits seine 16.Ausgabe ausrichtet. Im Bereich Sport feiern wir dieses Jahr allerdings Premiere. Unterstützer sind u.a. das BMI, der DOSB und der DFB.

Der DNP wendet sich in verschiedenen Kategorien an die wichtigsten Akteur:innen des Sports und zeichnet vorbildliche Maßnahmen und Produkte aus, die Nachhaltigkeit im Sportsektor voranbringen. Mit den besten Beispielen will der neue Preis die weitere Entwicklung der Nachhaltigkeitsidee in Sport, Sportöffentlichkeit und Sportindustrie fördern.

Breiten-, Freizeit-, Leistungs- und Profisport spiegeln alle wichtigen Herausforderungen unserer Zeit: Klimawandel, Ressourcenknappheit, die Bewahrung einer intakten Natur und einer gerechten Gesellschaft. Aber die Sportwelt liefert zunehmend auch Antworten und Lösungen. Welches sind besonders wirksam? Wo steckt echte Veränderung, die auch andere Akteur:innen inspiriert?

Die neue Kategorie des DNP zeichnet Vorbilder der Nachhaltigkeit im Sport aus - und gibt guten Ideen in Vereinen, Verbänden, Kommunen, Medien und Unternehmen erstmals eine große Bühne. Europas bekannteste Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement lädt Akteur:innen aus der gesamten Breite des Sports ein, wirksame Initiativen, Beiträge und Produkte vorzustellen.

Nach 15 Jahren Erfahrung in der Bewertung und Auszeichnung von herausragenden Leistungen der Nachhaltigkeit schafft der DNP jetzt auch für die Welt des Sports die richtige Plattform. Wie in den anderen Kategorien stehen dabei die Sustainable Development Goals der UN (SDGs) im Mittelpunkt.

Eingeladen sind Verbände und Vereine jeder Größe aus der gesamten Breite des Sports, Kommunen z.B. als Eigentümer der Sportanlagen, sowie Unternehmen der Sport- und Medienindustrie. Sie können Maßnahmen, Initiativen, Produkte, Anlagen und Personen in sechs Bereichen vorstellen:

Sportverbände und -vereine,

(Groß-)Veranstaltungen, Spieltage und Sportfeste,

Sportstätten und -anlagen aller Träger,

Sportartikel, Sportgeräte und -kleidung,

Sportmedien und Sportpublikationen,

„Nachhaltigkeitsheldinnen und -helden des Alltags“

Der Award wird am 24. November 2023 in Düsseldorf verliehen, Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2023.

Hier geht’s zur Bewerbung (Online-Fragebogen)