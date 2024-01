4. Februar 2024 in der THG-Sporthalle in Essen-Kettwig

Am ersten Sonntag im Februar stehen für und den Nordrhein-Westfälischen Ruder-Verband (NWRV) und den Deutschen Ruderverband (DRV) die ersten Meisterschaften des Jahres an. Bereits zum 28. Mal werden die internationalen Landesmeisterschaften des NWRV im Indoor-Rudern ausgetragen, was dieses Event zum Ältesten seiner Art macht. Bereits zum 26. Mal hat der größte Landesruderverband in Deutschland die Kettwiger Rudergesellschaft mit der Ausrichtung beauftragt. Einmal mehr wird diese Veranstaltung in „Kettwigs guter Sportstube“, Sporthalle des Theodor-Heuss-Gymnasiums, stattfinden. In der nationalen und internationalen Ruderszene ist der „NWRV Indoor-Cup“ eine feste Größe. Diese Veranstaltung hat für eine solche Furore gesorgt, dass bereits zwei Mal nämlich 2010 und 2013 die Europameisterschaften in dieses Event mit eingebunden wurden.

"Deutschlands Ergo-Tempel Nr.1" erfährt auch in diesem Jahr eine neuerliche Auszeichnung. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird der Deutsche Ruderverband bereits zum 6. Mal seine „Deutschen Ruderergometer-Meister 2024“ mit Vorläufen und Finals ermitteln. Ein steiniger Weg bis zum Meistertitel!

Über 600 Ruderinnen und Ruderer aller Altersklassen aus dem gesamten Bundesgebiet werden zu diesen Meisterschaften erwartet. Die Mischung zwischen absolutem Spitzensport und einer perfekt inszenierten Bühnenshow stößt bei den Aktiven, Betreuern, Zuschauern und nicht zuletzt den Medienvertretern immer wieder auf begeisternde Resonanz. Neben den begehrten Meisterschaftsmedaillen erhalten die Sieger der einzelnen Rennen vom Ausrichter eine Ergo-Miniatur. Der NWRV lobt für den erfolgreichsten Verein in der Gesamtwertung einen Concept2 Indoor-Rower aus. Es lohnt sich also sich auf den Weg in die Ruhrmetropole zu machen. Info´s über diese Meisterschaften gibt es unter. www.indoor-cup.de