Die 65. Internationale Ruderregatta Ratzeburg: U23-Team misst sich erneut mit internationaler Konkurrenz

Kommendes Wochenende (1. und 2. Juni) findet die Internationale Ruderregatta auf dem Ratzeburger Küchensee statt. Mit neuem Design für die Banner und zwei zusätzlichen Ehrenpreisen startet der Ratzeburger Ruderclub in die 65. Ausgabe dieser Regatta. Zuvor fahren die U23-Sportlerinnen und Sportler am 30. Mai noch eine Rangliste im Rahmen ihrer zweiten Kleinbootüberprüfung (KBÜ) in Hamburg aus.

Die KBÜ ist ein wichtiger Schritt zur Bildung der Großboote (Doppelvierer und Achter). In allen sechs Bereichen (Frauen-Skull, Männer-Skull, Frauen-Riemen, Männer-Riemen, Leichtgewichts-Frauen-Skull und Leichtgewichts-Männer-Skull) wird in Kleinbooten eine Rangliste ausgefahren. Der Wettkampftag beginnt mit den Vorläufen ab 9 Uhr und endet nachmittags mit den Finals. Alle Sportlerinnen und Sportler absolvieren somit zwei Rennen.

Am Freitag, den 31. Mai, werden die Boote für die Internationale Regatta nach Ratzeburg transportiert. Die in der Kleinbootüberprüfung ausgefahrene Rangliste dient als Grundlage für die Bildung der Mittelboote, die bei der Internationalen Regatta in Ratzeburg an den Start gehen, ähnlich wie zuvor bei der Regatta in Gent. Besonders im Männer-Riemenbereich wird die erste Besetzung des Achters in Richtung Nationalmannschaft getestet.

Für die Riemenmannschaften gibt es in diesem Jahr einen speziellen Plan: Am 29. Juni findet in München eine dritte KBÜ statt, um auch den Athletinnen und Athleten, die ein Auslandssemester in den USA absolviert haben, eine faire Chance zu geben. Doch zunächst steht die Internationale Ruderregatta in Ratzeburg an.

Regattaleiter Dr. Arne Lange freut sich über internationale Meldungen. Neben Vereinen aus skandinavischen Ländern werden auch Sportler aus Polen und Tschechien erwartet. Die Rennen starten am Samstag, den 1. Juni, ab 8 Uhr. Ein Highlight der Regatta wird die Vergabe von zwei Ruderstipendien in Höhe von 1200 Euro der Sponsoren Euroimmun und der Ameos Klinik sein. In Rennen Nummer 111 und 113 kämpfen die Leistungssportlerinnen und -sportler im Einer um das begehrte Unterstützung. Zusätzlich gibt es vier Ehrenpreise in Form eines Pokals: Neben dem Dr.-Alfred-Block- und dem THW-Pokal sind in diesem Jahr der Richard-Wecke- und der Peter-Michael-Kolbe-Pokal dazugekommen. Diese Ehrenpreise gehen am Sonntagnachmittag an die Gewinnerinnen des Frauen-Vierers und des Männer-Einers A.

Am Sonntagnachmittag findet dann der Publikumsliebling jeder Regatta statt: das Achterrennen. Lautstark und mit schnellen Schlägen wird so die internationale Ruderregatta jedes Jahr mit einem spektakulären Finale beendet.

Der reibungslose Ablauf der Internationalen Ruderregatta ist dank des Ratzeburger Ruderclubs (RRC) und vieler Unterstützer und lokalen Sponsoren möglich. Nicht zu vergessen sind die unzähligen ehrenamtlichen Helfer des RRC, die beim Catering, im Regattabüro und beim Auf- bzw. Abbau unersetzlich sind!

Ein besonderer Wettkampf findet schon am Samstagnachmittag ab ca. 16 Uhr statt. Der nun schon zum 15. Mal ausgetragene Firmensprintcup geht mit einer starken Meldung von 26 Booten an den Start. Die Firmen zeigen in gesteuerten Gig-Vierern, was sie in den letzten sechs Wochen Training unter Anleitung der 20 Betreuer des RRC gelernt haben.

Alle Ruderbegeisterten sind herzlich eingeladen, ihre Teams anzufeuern und den hoffentlich sommerlichen Abend am Küchensee ausklingen zu lassen. Für Getränke, Essen und Musik ist gesorgt.

Wer nicht dabei sein kann, kann die Rennen im Livestream unter den folgenden Links verfolgen:

SAMSTAG: https://sportdeutschland.tv/deutscherruderverband/65-internationale-ratzebuger-ruderregatta-samstag

SONNTAG: https://sportdeutschland.tv/deutscherruderverband/65-internationale-ratzebuger-ruderregatta-sonntag

Alle wichtigen Informationen sind hier zu finden:

https://www.rrc-online.de/regatta-2/internationale-regatta/

Das Meldeergebnis, die Setzungen und im Nachgang das Regattaergebnis sind hier zu finden:

https://perp.de/1043