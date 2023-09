Die jüngsten Nachwuchssportler wollen beim Baltic Cup den Gesamtsieg verteidigen

Ab morgen findet in Hamburg der Saisonhöhepunkt für die ganz jungen Nachwuchssportler des DRV statt. Vom 30.09.-01.10.2023 starten 37 Sportler:innen aus 29 Vereinen beim internationalen Open Baltic Cup der Junioren in Hamburg Allermöhe für das deutsche Team. „Wir haben hier eine motivierte und talentierte junge Mannschaft am Start. In einigen Bootsklassen konnten wir sogar zwei Booten den Start ermöglichen, was uns als Gastgebernation erlaubt ist. Ich freue mich darauf die Boote in Aktion zu sehen. Die Stimmung ist super und alle freuen sich darauf die deutschen Farben würdig zu vertreten.“, erzählt Adrian Bretting, der U19-Bundestrainer, stolz. Gleichzeitig wird auch ein Städtevergleich auf der Regattastrecke ausgerichtet. Hier starten Junior-Ruder:innen aus Berlin, Bremen, Dresden, Hamburg, Potsdam und Rostock.

„Der Baltic Cup ist für uns ein Wettkampf für die Perspektivmannschaft des kommenden Jahres. Unsere besten B-Junioren und jüngeren A-Junioren können hier erste internationale Wettkampferfahrung sammeln und dann hoffentlich motiviert und mit Schwung in die Vorbereitung für die kommende Saison gehen. Eine kleine Besonderheit besteht darin, dass es am Samstag über die reguläre 2000m-Distanz geht und sich aber am Sonntag über die 500m Kurzstrecke gemessen wird. Da sind spannende Rennen garantiert“, freut sich der U19-Bundestrainer auf das Wochenende.

Am diesjährigen Baltic Cup nehmen insgesamt nahezu 400 Junior Ruder:innen aus den neun Nationen, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden teil. „Die Vorbereitung lief für die meisten deutschen Boote in ihren Heimatvereinen. Dazu konnten wieder beide Doppelvierer, der männliche Vierer-ohne Steuermann und ein weiblicher Vierer-ohne Steuermann am deutsch-französischen-Leistungssport-Austausch der DRJ in Macon teilnehmen. Das ist für uns immer eine schöne Maßnahme, um gerade die Mannschaftsboote etwas zu formieren.“ verrät Bretting.

Der Wettkampf wird vom Allgemeinen Alster-Club, dem Norddeutschen Ruderer-Bund und dem Landesruderverband Hamburg ausgerichtet. „Ich freue mich natürlich, dass der LRV Hamburg und sein Regattateam bereit waren den Baltic Cup nach 2016 wieder nach Deutschland zu holen. Vielen Dank an das gesamte Team! Wir als deutsche Mannschaft wollen die Hamburger dabei unterstützen gute Gastgeber zu sein. Das allerdings vornehmlich an Land! Auf dem Wasser möchten wir den Heimvorteil nutzen und vor heimischem Publikum gut abliefern. Der Pokal für den Gesamtsieg soll selbstverständlich in Deutschland bleiben“, erklärt Bretting mit einem Augenzwinkern.

