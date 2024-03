Die RBL sucht nach All-Star-Teams: Sei Teil des Erfolgs!

Nach dem überwältigenden Erfolg der All-Star-Teams im vergangenen Jahr freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass die Ruderbundesliga auch für die Wettkampfsaison 2024 nach All-Star-Teams sucht!

Was bedeutet das? Ganz einfach – eine gemeinsame Vereinszugehörigkeit ist nicht mehr erforderlich. Stattdessen haben Einzelsportler:innen die Möglichkeit, sich zu einem beeindruckenden, gemeinsamen Team zusammenzuschließen und ihre Kräfte zu vereinen.

Ob erfahrene Ruderer:innen oder aufstrebende Talente, wir laden alle ein, Teil dieses einmaligen Teams zu werden. Es ist eine Gelegenheit, sich mit den Besten zu messen, neue Freundschaften zu knüpfen und das gemeinsame Ziel zu verfolgen, eine erfolgreiche Ruder-Bundesliga-Saison 2024 zu erleben.

Bist du bereit, deine Ruderfähigkeiten auf die nächste Stufe zu bringen?

Um dich anzumelden oder weitere Informationen zu erhalten, wende dich bitte an Carsten Böhning per WhatsApp unter 0160-98243768 oder per E-Mail an carsten.boehning@besselrc.de.

Lass uns gemeinsam die Ruderbundesliga 2024 zu einem unvergesslichen Erlebnis machen!