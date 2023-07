Die Sommermeisterschaften 2023 auf dem Fühlinger See

Seit 2018 findet die Triple-Meisterschaft, die einen altersklassenübergreifenden Charakter schaffen soll, in diesem Format statt - Deutsche Großbootmeisterschaften (DMR), Deutsche Hochschulmeisterschaften (DHM) und die Offenen Deutschen Masters Meisterschaften (ODMM). In diesem Jahr reisen die ca. 1200 Teilnehmer nach Köln, um sich auf dem Fühlinger See zu messen.

Heute um 16:00 Uhr starten die ersten Rennen des Wochenendes mit einem Block der DHM. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag beginnt die Veranstaltung, ebenfalls mit einem Rennblock der DHM, bereits um 08:00 Uhr. Der komplette Zeitplan ist hier zu finden.

Die DHM im Rudern finden unter dem Dach des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes statt. Die Studentinnen und Studenten gehen in den Mannschaften ihrer Hochschulen an den Start und kämpfen um 18 Meistertitel über die 1.000 Meter.

Ebenfalls über eine Strecke von 1.000 Metern wird die DMR ausgetragen. Die ersten Vorläufe finden am Freitag ab 17:20 Uhr statt. Hier wird in verschiedenen Gewichtsklassen um den Deutschen Meistertitel im Mittel- und Großboot gekämpft.

Bei den Offenen Deutschen Masters Meisterschaften starten die Sportler:innen, die zwischen 27 und ca. 85 Jahre alt sind, nicht nur in den klassischen Bootsklassen, sondern auch in sog. Mixed-Rennen. Hier muss die Hälfte der rudernden Mannschaft aus weiblichen und die andere Hälfte aus männlichen Athlet:innen bestehen.

Die Rennen der einzelnen Meisterschaften sind in sich abwechselnden Blöcken organisiert.

Ausgerichtet werden die Sommermeisterschaften vom Kölner Regatta-Verband e.V., dessen neues Team in den letzten zwei Jahren reichlich Regatta-Erfahrung sammeln konnte.

Wer die Triple-Meisterschaft sehen möchte, kann sich auf der freizugänglichen Tribüne im Zielbereich einen Platz sichern.

Für alle Daheimgebliebenen gibt es ab Samstag einen Livestream via Sportdeutschland.tv, über den man die Rennen live von zuhause verfolgen kann.

Die Livestreams für Samstag und Sonntag sind sowohl tagesaktuell auf unserer Startseite als auch unter folgenden Links zu finden:

Samstag ab 08:00 Uhr

Sonntag ab 08:00 Uhr

Alle Ergebnisse können hier nachgelesen werden.

Veranstaltungsort

Sport- und Erholungsanlage "Fühlinger See"

Oranjehofstraße 103-105

50769 Köln - Fühlingen