„Die Sprache der Athleten“ - DRV bat rudersport-Autorin zum Gespräch

Als Reaktion auf den in der April-Ausgabe von rudersport erschienenen Artikel „Die Sprache der Athleten“ bat der Deutsche Ruderverband zu einem Austauschgespräch mit der Autorin Marie Markhoff. Seitens des Verbandes nahmen Sportdirektor Mario Woldt, Vize-Vorsitzende Katharina von Kodolitsch, Cheftrainerin Brigitte Bielig und Conny Stampnik, Referentin für Verbandsentwicklung, an dem Online-Meeting teil.

Die im Text aufgeführten Kritikpunkte zu Trainingsbedingungen, Nominierungsrichtlinien und Ausbildungsbedingungen sind im DRV bekannt, allerdings brauchen laut DRV-Verantwortlichen die gewünschten Veränderungen Zeit und personelle Ressourcen. Vieles sei durch den laufenden Struktur- und Kulturwandel bereits angestoßen worden. Einige der Verbesserungen in den Leistungszentren seinen zudem „Ländersache“, würden also in Händen der regional Verantwortlichen liegen.

Den Athletinnen und Athleten künftig mehr Gehör zu schenken, soll unter anderem mit den aktuell laufenden Digitalforen realisiert werden. Für die Zukunft hat sich der Deutsche Ruderverband vorgenommen, den Bereich Social Media stärker zu nutzen, um die Kommunikation nach außen zu verbessern. Konstruktive Kritik und Feedback insbesondere von Athletinnen und Athleten sind immer gern geschehen, so das Resümee des Gesprächs, das mit der rudersport-Autorin fortgesetzt werden soll.