Digitalisierung beim DRV: das neue Meldeportal

Diesen Herbst 2022 führt der Deutsche Ruderverband das neue Meldeportal ein – und somit rechtzeitig für die Regattasaison 2023. Ein guter Zeitpunkt, hinter die digitalen Kulissen zu gucken, was da für ein vielseitiges Online-Tool auf Veranstalter, Regatta-Teilnehmer und Rudervereine zukommt.

Vor dem Blick auf das neue Meldeportal ein kurzer Blick zurück: Vorgänger des neuen Meldeportals ist das 2007 eingeführte Verwaltungsportal. Damals war dieses Portal neu und innovativ – aus heutiger Sicht wirkt es jedoch veraltet, nicht besonders benutzerfreundlich, und vor allem bietet es keine automatische Anpassung an mobile Geräte. Wegen dieser fehlenden “responsiven “Anpassung an mobile Endgeräte wie Smartphones und der eingeschränkten Touchbedienung, konnte das Verwaltungsportal praktisch nur an einem PC benutzt werden. Plus viele weiterer notwendiger Verbesserungen, die dem Arbeitskreis Digitalisierung nur einen Schluss ließen: Investitionen in eine Weiterentwicklung des Verwaltungsportals lohnen sich nicht. Nur eine Neuentwicklung ist sinnvoll.

Im Pflichtenheft des neuen Meldeportals standen wichtige Funktionen wie moderne Benutzerführung, automatisches “responsives” Design, automatische Zahlungsabwicklung, Verwaltung von Um-/Nach-/Abmeldungen sowie Meldungen von Nicht-DRV-Mitgliedern wie ausländische Teilnehmer, Schülerruderer, Hochschul-Ruderer oder auch Cross-Fit-Teilnehmer etc.

Gemeinsam mit der Firma Time Team aus den Niederlanden wird das neue Meldeportal nach DRV-Vorgaben entwickelt. Time Team ist im Sportmarkt kein Unbekannter: Das Unternehmen schuf bereits Meldeportale für World Rowing, Frankreich und die Niederlande. Auch sind die holländischen Entwickler weltweiter Marktführer bei virtuellen Ergo-Regatten wie Indoor Rowing World Championships, Deutsche Ruderergometer-Meisterschaften und darüber hinaus eng mit dem Rudersport verzahnt.