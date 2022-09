Digitalisierung beim DRV: Verwaltung von Trainer-Lizenzen

Im Vereinsalltag spielen Trainer-Lizenzen und vor allem deren Verwaltung und rechtzeitige Verlängerung eine große Rolle. Schon bei mittelgroßen Vereinen verliert man leicht den Überblick über aktuelle Übungsleiterlizenzen, Trainerscheine und Fortbildungsfristen: Welche und wie viele Lizenzen hat ein Verein aktuell? Welche Scheine müssen erneuert werden? Bei welchen Trainern stehen Fortbildungen an? Kaum ein Verein kann das adhoc oder mit wenig Aufwand beantworten. Auch der DRV mit der DOSB-Software LIMS war dazu nicht in der Lage – bis jetzt. Die online-basierte Verwaltungsplattform „SAMS“ (Sports Association Management Software) bietet den Rudervereinen, den Landesverbänden und dem DRV nun eine übersichtliche Lizenzverwaltung.

Jedes Jahr bilden die Landesruderverbände und der DRV mehrere Hundert C-Trainer aus. Der DRV ist verantwortlich für die Ausbildung der B- und A-Trainer, jeweils mit Abschluss einer DOSB-Lizenz. In der Trainerakademie Köln des DOSB kann in einem einjährigen Studium der Diplomtrainer erworben werden. Für die jeweils 4 Jahre gültigen C-B-A- Trainer-Lizenzen werden laufende Fortbildungen verlangt, um eine Verlängerung bzw. eine Neuausstellung zu erreichen.

Landessportbünde geben den Vereinen und teilweise auch den Landesfachverbänden Zuschüsse für ihre Lizenzträger, vorausgesetzt die Lizenz ist gültig. Der Verein hat somit auch ein finanzielles Interesse, möglichst viele aktuelle Lizenzen im Portfolio zu haben.

Das moderne Verbandsverwaltungsprogramm „SAMS“ gibt mit wenigen Klicks einen Überblick über den Lizenzstatus und ermöglicht auch eine Administrierung der Erstausstellung sowie Verlängerungen direkt aus den jeweiligen Lehrgängen. Das geht auch manuell, wenn Unterrichtseinheiten aus Fortbildungen bei anderen Ausbildungsträgern zur Verlängerung anerkannt werden sollen.

Die SAMS-Verwaltungsplattform stammt ursprünglich aus dem Volleyball-Verband und wird seit Jahren in den Landesruderverbänden NRW und Bayern eingesetzt. Seit kurzem auch in Baden-Württemberg und demnächst in Berlin. Beim DRV läuft gerade die Einführungsphase. Über 5.000 Lizenzen, ausgestellt in den letzten 10 Jahren, wurden im Juni erfolgreich migriert. Die Administration erfolgt nun nur noch auf der SAMS-Plattform.