Ehrenamt und Engagement bewirken Großes - und diese Wirkung entfaltet sich besonders durch die vielfältige Arbeit in kleinen Vereinen. Damit diese auch in Zeiten des Wandels erfolgreich sein können, ist nicht nur eine nachhaltige Finanzierung innovativer Projekte nötig, sondern auch neue Strategien zur Mitgliedergewinnung, eine gute Anerkennungskultur innerhalb der Organisation und ein stabiles Netzwerk vor Ort.

Praktische Tipps und Wissen zu diesen und weiteren Themen wollen wir euch in vier Workshops bei der Digitalkonferenz „Kleine Vereine, große Visionen“ am 22. Juni 2023 an die Hand geben und uns gemeinsam darüber austauschen.

Euch interessieren mehrere Themen? Sehr gut! Wir bieten euch die Workshops zu den Themen "Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung & Öffentlichkeitsarbeit" sowie "Transformation und Kooperationen" gleich in zwei Runden an, damit ihr so viel wie möglich mitnehmen könnt!

Zusätzlich gibt es zwei Vorträge zur Nachwuchsgewinnung sowie zu Förderung- & Fundraisingstrategien für kleine Vereine.

Wir freuen uns auf eure Anmeldung!

Das ausführliche Programm und alle Informationen zur Veranstaltung findet ihr HIER.