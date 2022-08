Dr. Dag Danzglock wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Für mehr als 37 Jahre ehrenamtliche Arbeit im Rudersport ist der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ruderverbandes (DRV), Dr. Dag Danzglock, vom Bundespräsidenten mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ließ es sich nicht nehmen, den Orden vergangenen Donnerstag im Rahmen einer Feierstunde im Gästehaus der Landesregierung in Hannover persönlich an seinen 60-jährigen leitenden Ministeriumsmitarbeiter auszuhändigen. "Sie sind ein Vorbild. Ohne Menschen wie Sie, die sich über Jahrzehnte in ihrer Freizeit für andere einsetzen und stark machen, fehlte es in unserer Gesellschaft an Zusammenhalt", lobte Tonne das freiwillige Engagement Danzglocks.

Dessen ehrenamtliches Engagement begann 1984 in Kassel als Wettkampfrichter bei Regatten. Im Jahr 1985 wurde er zum Vorsitzenden der Hessischen Ruderjugend gewählt, bald darauf zum stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Ruderjugend. Mit Unterbrechungen war Dr. Dag Danzglock von 1991 bis 2003 gewähltes Mitglied im Ausschuss Regattawesen/Wettkampfwesen des DRV. Zum Vorsitzenden des Fachressorts Wettkampfwesens wurde er 2004 berufen und 2008 beim Rudertag in Köln zum stellvertretenden DRV-Vorsitzenden gewählt.

In den Jahren 2006 bis 2018 gehörte Dr. Dag Danzglock darüber hinaus dem Europäischen Managementboard des Internationalen Ruderverbandes FISA an. Bei zahlreichen internationalen Tagungen und Wettkämpfen vertrat er den DRV als Team- und Delegationsleiter. In seiner Amtszeit als stellvertretender DRV-Vorsitzender ordnete der Ausgezeichnete die Finanzen des Verbandes erfolgreich neu, richtete die Öffentlichkeitsarbeit des DRV im Hinblick auf die Neuen Medien neu aus und sorgte unter anderem mit der Einführung des elektronischen Aktivenpasses für erste Schritte in Richtung Digitalisierung.

"Wann haben Sie das alles nur zeitlich geschafft? Neben Ihren vielen dienstlichen Verpflichtungen im Ministerium", fragte Minister Tonne in seiner Laudatio scherzhaft bei seinem stellvertretenden Abteilungsleiter nach. "Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich Sie zu wenig beschäftige", so Tonne.

Diesen "Ball" nahm der Ordensempfänger nach Aushändigung der Insignien gern auf und bedankte sich bei seiner Frau Katrin, seiner Familie und vielen Weggefährten für die Unterstützung der Freizeitaktivitäten. "Meine Arbeit habe ich immer erledigt", beruhigte Dr. Danzglock seinen Minister. "Aber ich hatte natürlich Glück, dass mir meine Familie und meine Vorgesetzten den Rücken freihielten, wenn es drauf ankam. Insofern geht diese Auszeichnung eigentlich an ein Team", so Danzglock. Einen besonderen Dank formulierte Dr. Danzglock in Richtung des bei der Zeremonie anwesenden ehemaligen, langjährigen Vorsitzenden der Deutschen Ruderjugend, Reinhard Schintze, der ihm "schon in unserer gemeinsamen Zeit in Kassel viele Türen in die erfolgreiche Verbandsarbeit geöffnet" habe. Neben Schintze und vielen Familienmitgliedern war auch der DRV-Ehrenvorsitzende Siegfried Kaidel zu der Ordensaushändigung nach Hannover gekommen. "Mein Freund Dag hat diese Auszeichnung mehr als verdient, ich freue mich sehr für ihn. Ich bin dankbar für unsere langjährige gute Zusammenarbeit, in der wir viel für den Rudersport bewegen konnten", so Kaidel, der die Glückwünsche des DRV überbrachte.

Ende März 2021 beendete Dr. Dag Danzglock seine Vorstandsarbeit im DRV. Er engagiert sich jedoch weiterhin ehrenamtlich für den Rudersport, etwa im historischen Arbeitskreis des DRV, und er rudert regelmäßig in Breitensportbooten des Deutschen Ruder-Clubs von 1884 e.V. in Hannover auf Ihme und Leine.