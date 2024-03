Dritte "Denkwerkstatt Verein": Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen

Im Anschluss wies Andreas König, Referent für Bildung, auf die bereits bestehende hohe Beteiligung am ehrenamtlichen Engagement in Deutschland hin. Laut dem Deutschen Freiwilligensurvey engagierten sich im Jahr 2019 ungefähr 29 Millionen Menschen, was etwa 40% der Bevölkerung ab 14 Jahren entspricht. Dies unterstreicht die bereits existierende Bereitschaft vieler, sich freiwillig zu engagieren. Des Weiteren betont der letzte Sportentwicklungsbericht, dass der Hauptmotivator für freiwilliges Engagement im Sport der Spaß ist. Diese Erkenntnis unterstreicht die Bedeutung eines positiven und motivierenden Umfelds für potenzielle Ehrenamtliche.

Weitere Termine der Denkwerkstätten 2024 sind folgende:

Mittwoch, 11. September 2024

Thema noch offen

Freitag, 25. Oktober 2024

„Denkwerkstatt Verein“ in Präsenz auf dem Rudertag in Halle

Wie können Interessierte teilnehmen?

Wir treffen uns online über Zoom. Wer dabei sein will, meldet sich mit seinem Namen, Verein und Wunschtermin per E-Mail (cornelia.stampnik@rudern.de) an. Anschließend erhalten alle Interessenten den Zoom-Link per Mail.

Die Veranstaltungen werden in Teilen aufgezeichnet, zum Beispiel wenn Vorträge gehalten werden. Die Videomitschnitte sowie die Dokumentationen findet man auf unserer Homepage www.rudern.de.