DRJ-Förderlehrgang erfreut sich großer Beliebtheit

Es ist staubig, als die knapp 35 Sportler:innen und sechs Teamer:innen in der Ruderakademie Ratzeburg ankommen. Der Umbau ist derzeit immer noch voll im Gange, sodass viel Lärm und Staub den Alltag in der Akademie begleiten und viel Improvisation gefragt ist. Nichtsdestotrotz konnte der DRJ-Förderlehrgang, auf dessen Einladung die Sieger:innen der BW-Langstrecke folgten, am Domhof erfolgreich stattfinden. Die Woche vom 07.-14. Oktober 2023 war wieder mit lehrreichen Workshops gefüllt, sodass die Themen Anti-Doping, JuM-Bestimmungen, Sicherheit auf dem Wasser oder die Rudertechnik mit anschließender Videoauswertung nicht zu kurz kamen. Für sportliche Einheiten sorgten die Referenten Malte Mohr im Kraftraum oder Hendrik Bohnekamp im Athletikteil. Sylvia Pille-Steppat lässt es sich ebenfalls seit vielen Jahren nicht nehmen, vorbei zu kommen, um den 13/14-Jährigen den Para-Sport näher zu bringen und sowohl in der Theorie, als auch in der Praxis zu sensibilisieren. Der Rahmenprogrammpunkt war in diesem Jahr die Erlebnisbahn Ratzeburg, bei der die Teilnehmenden u.a. mit einer Draisine die Gegend erkundeten.

Die Teamer:innen des DRJ-Juniorteams waren reichlich gefordert, denn durch den Umbau musste so einiges koordiniert und neu geplant werden. Aber auch nach dieser abenteuerlichen Woche blicken alle positiv zurück und erfreuen sich an den glücklichen Gesichtern der Kinder, wenn diese voller Stolz am Ende der Woche ihr Ruderabzeichen entgegen nehmen. Insbesondere der letzte Tag ist mit so einigen Highlights verbunden, denn es findet immer ein kleiner Abschlusswettkampf statt, in welchem alles neu Erlernte unter Beweis gestellt werden kann. Am Abend schließlich, während des Abschlussabends, zeigten die Teamer:innen die Fotos der Woche, sodass jeder und jede für sich noch einmal das Erlebte Revue passieren lassen konnte.

Mit neuen Freundschaften im Gepäck ging es am nächsten Tag zurück in die Heimat und alle freuen sich bereits, den ein oder anderen im nächsten Jahr auf einer Regatta in Deutschland wiederzusehen.