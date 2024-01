DRJ-Fortbildungsreihe

Zu Beginn des Jahres bietet die DRJ wieder eine kostenlose digitale Fortbildungsreihe an! Jeden Dienstag im Februar bekommt ihr die Möglichkeit, zu unterschiedlichen Themen Neues zu erfahren und euch untereinander auszutauschen. Von jung bis alt kann jeder und jede teilnehmen (je Workshop mind. fünf Anmeldungen, max. 30).

Teil I Dienstag, 06.02.2024 19.30 - 21.00 Uhr Internationale Jugendbegegnungen Mit Vera und Niklas Teil II Dienstag, 13.02.2024 19.30 - 21.00 Uhr Schutzkonzepte Mit Paula Teil III Dienstag, 20.02.2024 19.30 - 21.00 Uhr JuM-Bestimmungen Mit Lucas Teil IV Dienstag, 27.02.2024 19.30 - 21.00 Uhr Diversity Mit Paula

Für die Lizenzen von Trainer/-innen Rudern der ersten Lizenzstufe werden 2 LE anerkannt. Bitte meldet euch vorab über diesen Link an. Der Zoom-Link wird euch am Tag der Veranstaltung per Mail zugeschickt.

Inhalte:

Internationale Jugendbegegnungen Wo bekomme ich Fördermittel her? Wie organisiere ich internationale Jugendbegegnungen? Wo und wie finde ich einen Austauschpartner? Schutzkonzepte Wie erstelle ich ein Konzept zum Thema Safe Sport? Was sind zentrale Fragestellungen? Herangehensweise, Tipps, .. JuM-Bestimmungen Warum gibt es die JuM-Bestimmungen? Einordnung in die RWR, Besonderheiten im Kinderrudern, Tipps und Hinweise für Trainer:innen, Ich interessiere mich für die Wettkampfrichterausbildung, .. Diversity Basics zum Thema Diversity, alles rund um das Thema Vielfalt, Einordnung in den Sportkontext, ..

Sofern ihr selbst noch Wünsche und Anregungen zu den einzelnen Inhalten habt, dann könnt ihr uns diese gern bei der Anmeldung mitteilen.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!