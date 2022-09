DRJ Schwedencamp 2022

Erneut ging es in diesem Jahr unter der Leitung von Paula Scholz (DRJ) nach Schweden. Dazu trafen sich 20 ruderbegeisterte Jugendliche in Hamburg, um zusammen mit 7 Teamer:innen und einem Bootsanhänger gen Norden zu fahren. Wie die letzten Jahre war das Basislager wieder auf dem Campingplatz in Lennartsfors, am Fuße des Sees Foxen.

Als Warm-up für die nächsten zwei Wochen haben wir gleich am Anfang eine zweitägige Wanderfahrt gemacht. Hier konnten sich alle mit dem Lagerbau auf Inseln und dem Kochen in kleinen Gruppen auf dem Trangia (Spirituskocher) vertraut machen. Nebenher konnten die ersten Ruderkilometer auf schwedischen Gewässern gesammelt werden. Die nächsten Tage im Camp wurden aufgrund von regnerischen Bedingungen mit kurzen Rudertouren, Wanderungen in Schwedens Natur oder Ausflügen verbracht. Ein Highlight war hier der Besuch eines Elchparks, in dem man die Elche hautnah erleben und sogar streicheln konnte. Pünktlich zu unserer langen Wanderfahrt, welche uns durch den Dalslandkanal bis zum Vänern führte, wurde das Wetter wieder sonnig und warm.

Der Dalslandkanal ist ein System aus vielen Schleusen und kleinen Kanälen, der viele Seen miteinander verbindet sodass man bis zum Vänern fahren kann. Täglich ruderten wir in unseren Vierern, die uns von mehreren Vereinen aus Deutschland geschenkt und danach von fleißigen Helfern aufbereitet wurden, 15-30 km. Wir fuhren jeden Tag von Insel zu Insel, auf denen wir in Hängematten schliefen. Die Nächte waren meistens klar, sodass wir viele Sternschnuppen sehen konnten. Ein Highlight der Wanderfahrt war das Schleusen in Haverud, wo wir über ein stählernes Aquädukt fuhren und so gleichzeitig zur Touristenattraktion wurden. Am letzten Tag der Wanderfahrt sind wir um 4:30 Uhr aufgestanden, um den Sonnenaufgang auf dem größten See der EU mit zu erleben, was sich auf jeden Fall gelohnt hat. Das Wasser war glatt, alles war ruhig und es fuhren keine Motorboote.

Nach zwei ereignisreichen Wochen in der Wildnis Schwedens ging es einen Tag nach der Ankunft am Vänern wieder mit der Fähre in Richtung Deutschland.