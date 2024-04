DRJ tagt im Zuge des Strukturprozesses

Durch den Strukturprozess im Deutschen Ruderverband resultieren auch Änderungen für die DRJ. Aber nicht nur der Strukturprozess war ein Anlass sich über die Änderung der Jugendordnung Gedanken zu machen, sondern auch die Engagementmöglichkeiten innerhalb der DRJ und die Beteiligungen beim Jugendrudertag gaben Anlass, verschiedene Überlegungen anzugehen, um eine Mitarbeit attraktiver zu gestalten.

Am vergangenen Samstag, den 13. April 2024, traf sich der Vorstand der Deutschen Ruderjugend zu einer Vorstandssitzung in der Geschäftsstelle des Deutschen Ruderverbandes in Hannover. Dabei befasste sich der Vorstand vorrangig mit der Jugendordnung, den Strukturen im Verband und den anstehenden Änderungen im Zuge des Strukturprozesses des DRV.

In einem aktiven Prozess wurde überlegt und sich darüber ausgetauscht, wie zeitgemäß die derzeitigen Wahlprozesse in der DRJ noch sind und wie ein Engagement in der DRJ attraktiver gestaltet werden kann. Die Ziele sind, mehr junge Menschen für eine Mitarbeit in der DRJ zu begeistern und ebenfalls mehr junge Menschen zu einer Teilnahme beim Jugendrudertag zu motivieren, um das Demokratiedenken zu fördern und die Stimmen aus den Jugendabteilungen der Vereine zu hören. Wir möchten den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufzeigen, dass ihre Meinung Gehör findet, dass ihre Stimme zählt und dass sie die Inhalte der Jugendarbeit im Rudersport mitgestalten können und sollen. Viele engagieren sich bereits im Verein oder auf Landesebene, sodass für eine Mitarbeit oder gar ein Amt auf Bundesebene nicht viel Zeit bleibt. Zeitlich begrenzte bzw. projektorientierte Mitarbeit soll, auch auf Vorstandsebene, mehr ermöglicht und durch die Jugendordnung besser dargestellt werden. Bürokratische Prozesse sollen auf dem Jugendrudertag verschlankt werden, sodass mehr Zeit für die inhaltliche Zielausrichtung des Jugendrudersports bleibt.

Alle Ideen dazu werden nun in einem Entwurf verschriftlicht und sollen im Anschluss ebenfalls mit allen Interessierten aus den Mitgliedsvereinen in Online-Veranstaltungen weiter erläutert und beraten werden.