DRV-Ausbildung Trainer B Breitensport 2023

Der im Mai diesen Jahres begonnene Ausbildungskurs des DRV endete erfolgreich am 3. September 2023 für 6 engagierte Ruderinnen und Ruderer mit Übergabe der DOSB Lizenzen Trainer B Breitensport Rudern durch Reinhart Grahn, Vorsitzender des Fachressorts Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Die Teilnehmer aus Hamburg, Heidelberg, Lüneburg, Dortmund, Schleswig und Halle/Saale wurden am ersten Septemberwochenende in der Ruderakademie Ratzeburg intensiv geschult. Sportartspezifisch ging es um zielgruppenspezifisches Rudermaterial am Beispiel einer Bootstrimmung und um Perspektiven der Rudertechnik und wie man diese auch über Videoanalyse vermitteln kann.

Vorher jedoch, als Zugangsvoraussetzung zur Präsenzveranstaltung, absolvierten alle Teilnehmer Aufgaben im edubreak®Campus zu Ehrenamt und Sportentwicklung in einem Ruderverein, über die NADA Anti-Doping Regeln und zu Missbrauch im Sport bzw. Prävention vor sexualisierter Gewalt. Die Erstellung von Videos zum praktischen Rudern in den Vereinen der Teilnehmer und deren rudertechnische Analyse am Leitbild rundeten das Lernen von zu Hause aus ab.

Der Höhepunkt der Trainerqualifikation, die Präsentation eines eigenen Projekts in seinem Ruderverein, bildete die Vielfalt im Rudersport ab. Von Rudern als Schulsport, einer Inklusion von geistig eingeschränkten Menschen, dem Erwerb des Ruderabzeichens als mögliches Ziel der Anfängerausbildung bis zu mehreren Themen im Bereich Sicherheit spannte sich der Bogen. Da alle Projekte ergebnisoffen vorgestellt wurden, folgten natürlich vielfältige Hinweise und Ratschläge aus dem reichhaltigen Erfahrungsschatz der Teilnehmer, um das Gelingen der Projekte zu unterstützen. So ging echtes sportliches Miteinander, vielen Dank an alle.

Dank geht insbesondere an Andreas König, Referent für Bildung, das trotz einer übersichtlichen Teilnehmerzahl und des laufenden Umbaus der Ruderakademie Ratzeburg eine qualitativ hochwertige Weiterbildung online und in Präsenz möglich war.

Die Ausbildung wird gefördert vom Bundesministerium des Innern und für Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages und wird unterstützt vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).