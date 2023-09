DRV-Ausbildung Trainer C Leistungssport 2023

Mitte September begannen 24 Teilnehmer, die aus ganz Deutschland angereist waren, in der Ruderakademie Ratzeburg ihre Ausbildung zum Trainer C Leistungssport.

Die folgenden elf Tage verbringen wir gemeinsam in der Akademie. Trotz der laufenden Baumaßnahmen gelang es dem Team um Andreas König herum ,für uns eine sehr gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der wir uns sehr wohl gefühlt haben.

Am Anfang unserer Ausbildung stand die sachkundige Einführung in die Rudertechnik und das Leitbild des DRV durch Reinhart Grahn. Ihm gelang es, uns mit viel Enthusiasmus und Witz in die Thematik einzuführen.

Einen interessanten und lehrreichen Nachmittag verbrachten wir gemeinsam mit Jost Schömann-Finck in seiner Bootswerkstatt. Die unterschiedlichen Blattformen, das Einstellen der Dollen sowie die Handhabung der „Wahrheit“ wurden uns praxisnah vermittelt.

Eine ausführliche Einführung in das Thema Ernährung im Sport erhielten wir durch die Diplom Ernährungswissenschaftlerin und aktive Ruderin Antje Zellmer. Aus dem Vormittag nehmen wir viele hilfreiche Tipps in punkto Ernährung für unsere Sportler im Verein für die einzelnen Trainingsphasen mit.

Das tolle Küchenteam bewies uns tagtäglich, dass Theorie und Praxis sich nicht ausschließen müssen und servierten uns unter diesen Gesichtspunkten drei leckere Mahlzeiten am Tag. An dieser Stelle möchten wir dem gesamten Küchenteam ein herzliches Dankeschön aussprechen!

Ein Highlight für uns war die Sporteinheit mit dem Physiotherapeuten Sebastian Schulz, ebenfalls ein Rudertrainer. „Schulzi“ sorgte mit seinem intensiven Einblick in die Mobilisationsbewegungen für einen ordentlichen Muskelkater bei uns allen.

Jan Surhoff gab uns einen Einblick in die anspruchsvolle Aufgabe des Erstellens von Trainingsplänen. Wie werden Regenarations- und Aufbauphasen ins Verhältnis zu den zu absolvierenden Regatten gesetzt. In Arbeitsgruppen mit verschiedenen Aufgabenstellungen lernten wir, wie solche Trainingspläne zu erstellen sind.

Dr. med. Frank Heblich referierte zum Thema Sportmedizin. Wir lernten die unterschiedlichen Gelenkformen und deren Belastungsgrenzen kennen, außerdem sportmedizinische Testmethoden und wir erhielten einen kurzen Einblick in die erste Unfallhilfe.

Den größten Teil der Ausbildung deckte Andreas in einem breiten Themenfeld ab. Ein Schwerpunkt bildete die Planung von Sportstunden unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zielgruppen. Die Themen wie Wanderrudern, Pararudern und Kommunikation wurden umfangreich besprochen und aktiv in Gruppen bearbeitet. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Punkte Dopingprävention, Prävention sexualisierter Gewalt und Aufsichtspflicht gelegt. Andreas gelang es mit großem didaktischem Geschick und methodischer Vielfalt uns durch die Ausbildung zu begleiten.

Die Ausbildung zeigte anschaulich das vielfältige Vereinsleben der Rudervereine landauf und landab und bot Gelegenheit zum Netzwerken. Bei gemeinsamen Ausfahrten die nach dem Unterricht auf dem Ratzeburger See stattfanden wurde theoretisches sofort in die Praxis umgesetzt. Einen krönenden Abschluss bildete die Oscarnacht am letzten Abend in Adiletten.

Wir danken Andreas König und seinem Team für kurzweilige 120 Lerneinheiten in der Ruderakademie Ratzeburg.

Bericht von der Gruppe Elbe Consulting mit Martin Falk (Rudergesellschaft Germania Kiel von 1882), Andrea Michaels (TSV Otterndorf von 1862 Ruderabteilung), Alex Müldner (Ruderverein Kurhessen-Cassel 1890/1911), Susanne Schott (Ruderclub Schieder am Emmerstausee von 1985) und Julian Schwegmann (Osnabrücker Ruder-Verein)

Gefördert vom Bundesministerium des Innern und für Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Unterstützt vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB)