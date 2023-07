DRV benennt sein Aufgebot für die WM in Belgrad

Der Deutsche Ruderverband hat sein Aufgebot für die Ruder-Weltmeisterschaft vom 3. bis 10. September 2023 in Belgrad nominiert. Den Titelkämpfen kommt in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu, weil bei ihnen der Großteil der Startplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben wird. In der serbischen Hauptstadt werden DRV-Boote in 13 der 14 olympischen Bootsklassen antreten. Lediglich ein Frauen-Achter wurde zunächst nicht gemeldet.

Als einziger klarer Medaillenkandidat wird Oliver Zeidler anreisen. Der amtierende Weltmeister und frischgebackene Weltcup-Gesamtsieger will seinen Titel erfolgreich verteidigen. Für die weiteren DRV-Boote geht es in erster Linie darum, die nötigen Platzierungen für das direkte Olympia-Ticket zu erreichen, die von WM-Rang fünf bis elf variieren. Im Frühjahr 2024 wäre auch der schwere Weg einer Nachqualifikation über Kontinentalausscheidungen und eine finale Ausscheidung in Luzern (Schweiz) noch möglich. DRV-Ziel ist es, wie 2021 in Tokio mit sieben Booten bei Olympia vertreten zu sein.

Bei der Entscheidung der Nominierungskommission gab es keine Überraschungen. Für den Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen wurden Marion und Johanna Reichardt (beide ARC Würzburg) bereits fest nominiert, der interne Ausscheid gegen ein anderes Boot kommt nicht zustande. Im nichtolympischen Bereich wollen zwei deutsche Boote antreten. Wie immer bleibt abzuwarten, ob so viele Meldungen eingehen, dass diese Wettbewerbe auch ausgetragen werden.

„Wir werden mit der Mannschaft antreten, die in dieser Saison weitgehend so gefahren ist. Diese Kontinuität verschafft uns sehr gute Bedingungen. Ich bin zuversichtlich, was unser Abschneiden angeht“, sagt Mario Woldt, der DRV-Sportdirektor. „Unsere Defizite wurden uns beim Weltcup in Luzern vor Augen geführt. Wir müssen in den verbleibenden Wochen bis zur WM sehr konzentriert arbeiten und noch einmal einen Schritt nach vorne machen“, fordert Brigitte Bielig, die DRV-Cheftrainerin.

Die unmittelbaren Wettkampfvorbereitungen (UWV) zur WM beginnen in dieser Woche. Die Bereiche Frauen Skull und Riemen trainieren vom 17. Juli bis 2. August in Corgeno (Italien), vom 3. bis 13. August in Berlin und vom 14. bis 26. August in Ratzeburg. Der Bereich Männer-Riemen ist vom 21. Juli bis 6. August in Völkermarkt (Österreich), testet vom 12. bis 19. August die Olympia-Strecke in Paris und holt sich vom 20. bis 27. August im heimischen Dortmund den letzten Schliff. Der Bereich Männer Skull inklusive der Leichtgewichts-Männer ist ebenfalls vom 21. Juli bis 6. August in Völkermarkt, die zweite UWV findet dann vom 10. bis 26. August in Ratzeburg statt.

Im Einer gibt es individuelle Vorbereitungen. Oliver Zeidler absolviert die WM-Vorbereitung - ebenso wie der ebenfalls von seinem Vater Heino betreute Zweier Lena Sarassa/Hannah Reif - vor allem in München auf seiner Hausstrecke in Oberschleißheim. Vom 9. bis 24. August trainiert die Zeidler-Gruppe in Paris, um die Olympia-Anlage von 2024 kennenzulernen. Alexandra Föster bereitet sich ab dieser Woche in Ratzeburg vor, wohin sie vom 14. bis 26. August nochmals zurückkehrt.

Der Bereich Para Rudern hatte seinen WM-Kader bereits in der letzten Woche nominiert. Erfreulicherweise können erstmals sechs Boote aufgeboten werden. So viele wie möglich möchte Para-Cheftrainer Marc Stallberg auch bei den Paralympics 2024 in Paris am Start sehen. Bei der WM geht es um die Tickets dafür. Der Mixed-Vierer (PR3) mit Steuerfrau, der 2022 WM-Silber gewonnen hatte, tritt in unveränderter Besetzung auch in Belgrad an. Die erste der beiden UWVs in Rostock läuft bereits.

Der DRV-Kader für die Weltmeisterschaft 2023 in Belgrad (3. bis 10. September)

Frauen Skull

Einer: Alexandra Föster (RC Meschede)

Doppelzweier: Leonie Menzel, Maren Völz (RC Germania Düsseldorf, RC Potsdam)

Doppelvierer: Sarah Wibberenz, Frauke Hundeling, Pia Greiten, Tabea Schendekehl (RC Havel Brandenburg, Deutscher Ruder-Club, Osnabrücker RV, RC Hansa Dortmund)

Ersatz: Lisa Gutfleisch (Heidelberger RK)

Männer Skull

Einer: Oliver Zeidler (Frankfurter RG Germania)

Doppelzweier: Marc Weber, Jonas Gelsen (RuS Steinmühle Marburg, RC Nassovia Höchst)

Doppelvierer: Anton Finger, Max Appel, Tim Ole Naske, Moritz Wolff (Berliner RC, SC Magdeburg, RG Hansa Hamburg, Berliner RC)

Ersatz: Julius Rommelmann (RRG Mülheim)

Leichtgewichte

Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier: Paul Leerkamp, Jonathan Rommelmann (Osnabrücker RV, Crefelder RC)

Ersatz/Leichtgewichts-Männer-Einer: Arno Gaus (Bonner RG)

Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier: Marion und Johanna Reichardt (ARC Würzburg)

Frauen Riemen

Zweier ohne Steuerfrau: Lena Sarassa, Hannah Reif (Crefelder Ruder-Club, Frankfurter RG Germania)

Vierer ohne Steuerfrau: Lena Osterkamp, Melanie Göldner, Luisa Schade, Sophie Leupold (Deutscher Ruder-Club, beide Ruder-Club Potsdam, Pirnaer Ruderverein)

Ersatz: Nora Peuser (RU Arkona Berlin), Katarina Tkachenko (RC Potsdam)

Männer Riemen

Zweier ohne Steuermann: Jannik Metzger, Julius Christ (Marbacher RV, RTHC Bayer Leverkusen)

Vierer ohne Steuermann: Theis Hagemeister, Mark Hinrichs, Sönke Kruse, Malte Großmann (Frankfurter RG Germania, Limburger Club für Wassersport, RV Münster, RC Favorite Hammonia Hamburg)

Ersatz: Hannes Ocik (Schweriner RG), Paul Klapperich (Bonner RG)

Männer-Achter: Olaf Roggensack, Jasper Angl, Benedict Eggeling, Torben Johannesen, Max John, Marc Kamann, Wolf-Niclas Schröder, Mattes Schönherr, Steuermann Jonas Wiesen (RC Tegel Berlin, RV Münster, beide RC Favorite Hammonia Hamburg, Ol. RC Rostock, Der Hamburger und Germania RC, RU Arkona Berlin, RC Potsdam, RG Treis-Karden)

Nichtolympische Bootsklassen

Leichtgewichts-Männer-Doppelvierer: Joachim Agne, Fabio Kress, Max von Bülow, Simon Klüter (beide ARC Würzburg, RC Allemannia v. 1866, Mannheimer RV Amicitia)

Leichtgewichts-Frauen-Zweier ohne Steuerfrau: Eva Hohoff, Luise Münch (Ludwigshafener RV, Karlsruher RV Wiking)

Para Rudern

Frauen-Einer PR1: Manuela Diening (RV Münster)

Männer-Einer PR1: Marcus Klemp (ORC Rostock)

Mixed-Doppelzweier PR2: Sylvia Pille-Steppat, Paul Umbach (Wilhelmsburger RC, RC Nürtingen)

Mixed-Vierer mit Steuerfrau PR3: Susanne Lackner, Jan Helmich, Marc Lembeck, Kathrin Marchand, Steuerfrau Inga Thöne (Mannheimer RV Amicitia, RC Hansa Dortmund, beide RHTC Bayer Leverkusen, Ulmer RC Donau)

Mixed-Doppelzweier PR3: Valentin Luz, Hermine Krumbein (Frankfurter RG Germania, RK Normannia Braunschweig)

Männer-Zweier PR3: Daniel Müller, Moritz Hagen (RTHC Bayer Leverkusen, RuS Steinmühle Marburg)