DRV-Fortbildung Coastal Rowing

Der Deutsche Ruderverband lädt ein zur Fortbildung zum Coastal Rowing

Der Deutsche Ruderverband bietet von Samstag, 23. September, 09.00 Uhr bis Sonntag, 24. September 2023, 13.00 Uhr in Bremerhaven eine Fortbildung zum Coastal Rowing an. Der Lehrgang richtet sich vor allem an Trainerinnen und Trainer.

Schwerpunkt des Lehrgangs sind die Wettkampfformate Beach Sprint und Langstrecke in Theorie und Praxis mit Techniktraining, Renntaktik, Wettkampfvorbereitung und -planung, Trainingsformen, Durchführung eines Wettbewerbs.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen.

Dr. Lars Koltermann

Vorsitzender Fachressort Coastal Rowing

