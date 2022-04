DRV Langlauf-Lehrgang im Engadin (CH)

Vom 26. Februar bis zum 5. März 2022 tauschten 25 Ruderinnen und Ruderer die Skulls und Riemen gegen Skier und Stöcke. Unter Leitung von Dr. Wolfgang Fritsch fand ein weiterer DRV Langlauf-Lehrgang im schönen Engadin statt.

Nach dem Frühstück ging es täglich grüppchenweise auf die Loipen. Bei knackigen ‑15° C wurden morgens noch Skier gewachst und sich aufgewärmt, bevor man sich auf die sonnige Marathonloipe wagte. Und so waren neben den erfahrenen Langläufern auch die „Anfänger“ nach wenigen Tagen intensiven Trainings in der Lage, die anspruchsvollen Strecken von Maloja über das mondäne St. Moritz bis Zernez am anderen Ende des Oberengadins zu bewältigen. Besonderes Highlight dabei waren natürlich die Streckenabschnitte auf den Engadiner Seen oder die Höhen zwischen La Punt und Zernez. Die folgende Portion Pommes oder ein Heidelbeerkuchen waren danach wohlverdient. Nach einem solchen körperlich anstrengenden Tag mit bestem Schweizer Sonnenschein – das berühmte Wetterphänomen Malojaschlange erschien lediglich einmal kurz – diskutierten die Teilnehmer verschiedene Themen.

Der anwesende Ehrenvorsitzende Siggi Kaidel klärte dabei zusammen mit Justiziar Stefan Felsner über die geplanten Strukturreformen im Ruderverband auf. Die Reformen wurden kontrovers von allen Anwesenden diskutiert und können dem neuen Präsidium so wertvolle Erkenntnisse liefern. Weitere Themen waren die Digitalisierung im Verein oder das DOSB-Gesundheitszertifikat.

Fazit aller Teilnehmer: der Langlauf-Lehrgang war erneut eine Sensation und findet hoffentlich nächstes Jahr wieder statt. Besonderer Dank gebührt natürlich wieder Dr. Wolfgang Fritsch und den Langlauflehrern!