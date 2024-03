DRV-Mitgliederbefragung 2024 - jetzt seid ihr gefragt!

Eure Meinung ist uns wichtig!

Im Zuge der Strukturreform möchten wir gern die Meinungen unserer Mitglieder besser kennenlernen sowie diese in Zukunft noch stärker berücksichtigen und haben eine Mitgliederbefragung entwickelt, die uns dabei unterstützen soll.

Ziel dieser Umfrage ist es, von unseren Mitgliedern zu erfahren, welche Themenfelder ihnen besonders wichtig sind und wie zufrieden sie mit unserer Verbandsarbeit sind, um unser Engagement und unsere Leistungen künftig noch besser auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder ausrichten zu können.

Hier geht´s zur DRV-Mitgliederbefragung 2024.

Alle Antworten werden selbstverständlich anonym behandelt und ausschließlich anonymisiert verwendet. Die Umfrage läuft vom 15. März bis zum 30. April 2024.

Unter allen Teilnehmenden der DRV-Mitgliederbefragung 2024 verlosen wir neben signierten DRV-Shirts der A-Nationalmannschaft auch fünf signierte Bücher "Auf der Siegeswelle" von Olli Zeidler. Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, könnt ihr am Ende der Umfrage eure E-Mail-Adresse hinterlassen. Nach Abschluss der Mitgliederbefragung werden alle Gewinner:innen Anfang Mai 2024 per E-Mail kontaktiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir freuen uns auf eure Antworten und Anregungen. Danke fürs Mitmachen!