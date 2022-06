DRV-Partner im Porträt: Krankenkasse DAK

Gesundheitsmanager für Geschäftsstelle und Stützpunkte

Mit welchen Partnern arbeitet der DRV aktuell zusammen? In einer Serie stellen wir sie vor. Heute geht es um den Kooperationspartner DAK-Gesundheit.

Rudern ist bekanntlich eine besonders gesunde Sportart, weil es ein gelenkschonendes Ganzkörpertraining ermöglicht. Über die vor einem Jahr gegründete Kooperation mit der Krankenkasse DAK-Gesundheit rückt der Deutsche Ruderverband nun auch die Gesunderhaltung seiner Mitarbeiter bei der Arbeit in der Geschäftsstelle und den Stützpunkten stärker in den Vordergrund.

Neben Online-Workshops zum Thema Bewegung im Büro und Homeoffice, Ernährungsberatung und einer Arbeitsplatzbegehung zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken, ist das zentrale Vorhaben der Zusammenarbeit die Ausbildung und Installation von betrieblichen Gesundheitsmanagern/-innen. Sie sollen gesundheitsfördernde Maßnahmen in Geschäftsstelle und den Bundesstützpunkten steuern und weiterentwickeln sowie als Ansprechpartner fungieren. Die DAK-Gesundheit trägt die Kosten aller Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Aus der Geschäftsstelle in Hannover hat Vera Hemb bereits mit der Qualifizierung begonnen, die zwei Stufen beinhaltet und im Herbst abgeschlossen sein wird. Wegen der Corona-Pandemie laufen Ausbildung und Prüfungen komplett digital ab. Vera, deren Aufgabengebiet die Belange der Ruderjugend sind, wird sich um den Aufbau und die Durchführung eines strukturierten Gesundheitsmanagements am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg kümmern. Sie findet das „megaspannend, ein interessantes Projekt“. An den Stützpunkten sollen vor allem Trainer für die Ausbildung gewonnen werden.

Ansprechpartner bei der DAK-Gesundheit für die Zusammenarbeit mit dem DRV ist Bezirksleiter Sören Griesohn. „Als DAK-Gesundheit ist uns wichtig, Arbeitgeber beim Gesundwerden und Gesundbleiben der Beschäftigten zu unterstützen. Daher freuen wir uns, den DRV mit unserer Kompetenz im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements als Partner zur Seite zu stehen. Denn nur gesunde und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind motiviert, leistungsfähig und produktiv.“, erläutert Griesohn.

Unter den olympischen Spitzensportverbänden ist der DRV nach Auskunft von Griesohn der erste, mit dem die DAK-Gesundheit kooperiert.

