DRV-Team gewinnt Gesamtwertung beim Baltic-Cup

17 Podestplätze in 20 Rennen - das ist die Ausbeute des DRV-Team beim Baltic-Cup am vergangenen Wochenende in Aarhus (Dänemark).

Über die 2000m am Samstag gab es insgesamt sechsmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Über die 500-m-Distanz am Sonntag mischten dann ein paar mehr Nationen in der Spitze mit. Die deutschen Ruderinnen und Ruderer holten dabei 4x Gold, 2x Silber und 2x Bronze. Diese starke Leistung wurde auch mit dem Sieg in der Gesamtwertung belohnt. Mit 174 von 200 möglichen Punkten gewann Deutschland vor Polen (166) und Norwegen (118).

Junioren-Bundestrainer Adrian Bretting war sehr zufrieden mit den Ergebnissen: „Wir haben insgesamt eine ordentliche Mannschaftsleistung gesehen! In einigen Bootsklassen konnten wir sogar beide Strecken gewinnen. Das war auch ruderisch schon sehr ordentlich, wenn ich da beispielsweise an den Junioren-Doppelvierer denke. Aber all unsere Boote sind engagierte Rennen gefahren und konnten es mit der Konkurrenz durchaus aufnehmen. Das hat großen Spaß gemacht."

Besonders beeindruckt hat Bretting die Leistung von Simon Gimplinger (Hanauer RC Hassia) im Junioren-Einer. "Er hatte es mit starker Konkurrenz aus Litauen, Polen und Lettland zu tun und hat sich in den Rennen stark behauptet. Über die 2000m konnte er das Rennen gewinnen. Über die 500m fehlte am Ende ein Wimpernschlag zum Doppelsieg. Dennoch eine starke Leistung unseres U17-Jahrgangsmeisters.“

Für die Zukunft traut der Junioren-Bundestrainer den jungen Nachwuchsruderinnen und -ruderern viel zu: "Ich bin mir sicher, dass ein Großteil der Mannschaft auch im kommenden Jahr bei der U19-WM in Paris am Start sein wird. Da waren schon sehr gute Ansätze und Leistungen dabei!!

Baltic-Cup 2023 in Deutschland

Zum Ende der hervorragend organisierten Veranstaltung übernahmen das deutsche Team die Baltic-Cup-Flagge, denn 2023 wird der Baltic-Cup aller Voraussicht nach in Deutschland stattfinden. Wo genau, steht aktuell aber noch nicht endgültig fest. "Wir werden uns in jedem Fall bemühen würdige Gastgeber zu sein! So wie uns das Team aus Aarhus auch empfangen hatte", so Bretting und ergänzt. "Zu guter Letzt noch ein großer Dank an alle Trainer, Vereine und unsere Partner, die es ermöglicht haben, dass wir wieder mit einer Perspektivmannschaft am Baltic-Cup starten konnten."