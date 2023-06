DRV und Special Olympics Deutschland kooperieren ab sofort

Der Deutsche Ruderverband (DRV) und Special Olympics Deutschland e.V. (SOD) gehen ab sofort gemeinsame Wege. „Wir freuen uns, dass wir mit Special Olympics Deutschland einen neuen Kooperationspartner an Bord holen konnten. SOD als Partner zu haben, ist ein wichtiges Zeichen“, so der DRV-Ressortleiter Marc Hildebrandt.



SOD ist die deutsche Organisation der weltweit größten Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung mit mehr als 5,2 Millionen Mitgliedern in 174 Ländern. Ziel ist es, Menschen mit geistiger Behinderung zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und mehr Teilhabe in der Gesellschaft zu verhelfen. Aktuell erreicht SOD mit seinen Angeboten rund 40.000 Menschen in ganz Deutschland.

In diesem Jahr finden die Special Olympics World Games vom 17.-25. Juni erstmalig in Deutschland, Berlin statt. Rudern ist an zwei Tagen auf dem Special Olympics Festival am Neptunbrunnen vertreten und soll in Zukunft ein fester Bestandteil der Special Olympics werden.

„Durch die fachliche Expertise und das Netzwerk können wir den Inklusionsprozess im DRV vorantreiben und professionalisieren. Uns ist es wichtig, die Inklusion auch in den Vereinen voranzutreiben und es zum Alltag werden zu lassen“, ergänzt Marc Hildebrandt.

Die Kooperation umfasst neben der gegenseitigen fachlichen Unterstützung auch das gemeinsame Auftreten bei nationalen Meisterschaften und das übergeordnete Ziel, Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung die Türen in den Vereinssport zu öffnen. Somit kann zukünftig eine sportliche Perspektive für viele Athletinnen und Athleten geschaffen werden.

„Insbesondere auf Wettbewerbs- und Vereinsebene ist die Kooperation zwischen DRV und SOD enorm wichtig, um ein attraktives und regionales Angebot für unsere Sportlerinnen und Sportler zu schaffen“ fasst Tom Hauthal, Direktor Sport & Bildung bei SOD, die Kooperationsziele zusammen.

"Ich freue mich als Athletensprecher, dass durch die Kooperation jetzt noch mehr Angebote für unsere Special Olympics Athletinnen und Athleten geschafft werden. Es ist ein guter und wichtiger Schritt, dass inklusiver Sport normal wird." Mark Solomeyer - SOD Vizepräsident/ Bundesathletensprecher

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit im Bereich der Aus- und Fortbildungen. Hier bietet SOD die Möglichkeit, Trainerinnen und Trainer zu schulen und fortzubilden und somit Lehr- und Lernmodule einzubringen, die in Kooperation mit dem DRV auch zur Lizenzverlängerung anerkannt werden können.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und streben große Ziele an“, schließt Marc Hildebrandt ab.

Ein großer Dank geht an alle die diesen Schritt ermöglicht und tatkräftig bei der Entwicklung dieser Partnerschaft mitgewirkt haben.