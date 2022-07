Ein Jahr BFD geht für Emmi Gallinat vorbei

Zwölf Monate vergingen wie im Flug. Unsere Bundesfreiwilligendienstlerin Emmi Gallinat beendet Ende Juni ihre Dienstzeit. In diesen Monaten ist viel passiert: Die Jugendabteilung wurde nach den Lockdowns in 2020 und 2021 neu aufgestellt, viele Kinder und Jugendliche konnten für unseren Sport begeistert werden. Dazu beigetragen hat insbesondere die Arbeit von Emmi Gallinat, für die wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten.

Der Bundesfreiwilligendienst im Rudersport wird durch den DRV in Zusammenarbeit mit den Vereinen organisiert. Unserer Dank gilt auch dem DRV für die umfangreiche Organisation. So konnte deutschlandweit und vereinsübergreifend eine hervorragende Ausbildung (Trainer/-in C) und eine Verknüpfung der Ehrenamtlichen erneut ermöglicht werden. Zuletzt hatte Paul Bidmon von 2016 an ein Jahr im Verein als „Bufdi“ gearbeitet und sich auch in der Zeit danach intensiv im Verein eingebracht. Auch Emmi bleibt über den Juni hinweg Trainerin im Verein – das freut uns sehr!

Steeler Ruder-Verein