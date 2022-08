Eine Woche voller Highlights - das DRJ European Championships Camp

Am vierten Camp-Tag erwartete die Teilnehmenden nicht nur ein Highlight, es wartete ein ganzer Highlight-Tag, der seinem Namen gerecht werden sollte. Nach dem Frühstück machte sich die „Reisegruppe Harmonie“ auf den Weg zum Starnberger See. Dort besuchten die Kinder und Jugendlichen den Münchener Ruder-Club von 1880, dessen Vereinsgelände direkt am Starnberger See liegt. Bis 13 Uhr konnten die Jugendlichen die Zeit vor Ort frei nutzen und schwimmen gehen oder in der Sonne entspannen. Nach einer kleinen „Brotzeit“ ging es gemeinsam mit dem Jugendcamp der Deutschen Triathlon Union in die Ruderboote. Gerudert wurde dabei in Mixed-Booten (2 DRJ-Teilnehmende und 2/3 Teilnehmende des DTU-Camps). Die Teilnehmenden der verschiedenen Camps tauschten sich aus und im Boot entstand nach zwei geglückten Ruderschlägen ein richtiges Gemeinschaftsgefühl. Nachdem sich alle Teilnehmenden einmal im Ruderboot ausprobieren konnten, ging es für die beiden Gruppen jedoch wieder gemeinsam in Richtung des Olympiaparks in München. Ein Besuch bei der Abendsession der Leichtathletik-EM stand für das DRJ-EC-Camp noch aus. An diesem Abend lagen aus deutscher Sicht zwei relevante Medaillenentscheidungen an: Zehnkampf der Männer mit Favorit Niklas Kaul und das 100 Meter Finale der Frauen, in dem Gina Lückenkemper als Außenseiterin feststand. Mit -oder vielleicht sogar wegen- der tatkräftigen Unterstützung des DRJ-European Championships Camps konnten an diesem Abend zwei Goldmedaillen bejubelt werden. Nach der langen Feier der Medaillen kehrten die Teilnehmenden wieder in die Unterkunft zurück. Die überwältigenden Eindrücke der vergangenen Stunden mussten erst einmal verarbeitet werden.