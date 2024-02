Einladung zum Coastal Rowing Online-Workshop: RO-BEATS-Projekt bringt Experten zusammen

Europäische Rudersport-Enthusiasten haben die Möglichkeit, an einem spannenden Online-Workshop teilzunehmen, der im Rahmen des RO-BEATS-Projekts organisiert wird. RO-BEATS wird von einem europäischen Konsortium von nautischen Vereinen geleitet, darunter der Nautical Club of Lemnos in Griechenland, der Rowing Club Adriatico Fano in Italien, der Ruderklub Flensburg e.V. in Deutschland und der Clubul Sportiv FARUL Constanta in Rumänien.

Dieser Workshop, der auf Englisch stattfinden wird, bietet eine einzigartige Plattform für alle Coastal Rowing Interessierten, darunter Trainer:innen, Athlet:innen und Schiedsrichter:innen. Unter der Leitung von Moncho Ferrer, dem Trainer der spanischen Coastal Rowing Nationalmannschaft, werden technische Fragen rund um den Beach-Sprint diskutiert.

Der Online-Workshop findet in zwei Teilen statt: am 2. März 2024 von 16:30 bis 19:30 Uhr MEZ und am 4. März 2024 von 16:30 Uhr.

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie unter https://ro-beats.eu.

Dieser Workshop verspricht spannende Diskussionen und wertvolle Erkenntnisse für alle Teilnehmer:innen und trägt dazu bei, das Coastal Rowing in Europa weiter voranzubringen.

Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich bitte unter diesem Link an: http://tinyurl.com/robeatsworkshop